山西暴雨｜專家指受災范圍大於河南　60座煤礦停產將推高煤價？

山西「十一」假期期間遭遇特大暴雨，近5.5萬人被緊急轉移，並已造成至少7人死亡，其中4人為交警，另有多人失蹤、多處房屋倒塌及停水停電。有專家表示，此次受災範圍大於河南暴雨，而且由於發生在10月遇上寒流，會格外加重救災工作的難度。

山西是煤礦大省，據山西省政府消息，暴雨導致停產煤礦60座。近期內地多個省份限電，被指與煤炭供應有關，此次暴雨會否推高煤價，進一步影響供電穩定？



公開報道顯示，山西省蒲縣荊坡村一帶5日晚11時許發生山體滑坡，造成5人被埋壓。經過連夜搶險救援，被困人員全部救出，其中，4人遇難，1人受傷。據了解，遇難者主要為交警值班人員。

10月9日下午，寶坻區藍天救援隊5名隊員赴山西開展救援工作。（寶坻區藍天救援隊）

山西省呂梁市委宣傳部6日透露，連日大面積強降雨在當地引發不同程度地質災害。經初步統計，截至6日8時，呂梁市因災死亡1人，倒塌房屋153間，沖毀道路33處，轉移人員1301人。另外，內媒《中國慈善家》從救援人員處獨家獲悉，臨汾市安澤縣一處窯洞塌方，至少1人不幸遇難。

8日，海拔較高的山西受災地區氣溫已接近零界點，當地天氣預報顯示，近期將繼續降溫。深入災區收集及評估資訊的卓明災害信息服務中心負責人郝南分析，今年的水災很罕見，這樣大規模、全流域的災情已經發生了3次，這種山西水災發生在10月份，又遇上寒流，這些情況會格外加重救災工作的難度，這是和前段時間河南水災不一樣的地方。

郝南表示，此次山西水災的受災人口密度沒有河南水災高，積水也沒有河南深，但受災范圍更大。他認為，後續救援及恢復問題會較為嚴重。

今年上半年開始，電煤價格始終高位運行，第三季度電煤供應偏緊，導致煤電廠庫存持續降低，發電虧損進一步加劇，跨區搶煤和停機現象頻現。（央廣網）

煤礦停產推高煤價？ 多間煤企稱「未受影響」

據山西省政府發布的消息，暴雨導致60座煤礦、372座非煤礦山及14間危化企業停產，1035個在建工程停工，166個景區關閉。

「十一」假期前，內地煤價已受煤炭緊缺影響上揚。如今，暴雨導致部分煤礦停產、在建工程停工、景區關閉，進一步影響股市表現。10月8日，A股煤炭板塊整體下跌4.24%，板塊內37隻概念股中有26隻收盤下跌，其中，冀中能源跌停，蘭花科創和平煤股份的跌幅均超過9%。然截至10月9日，未有上市公司主動披露是否受暴雨影響。美錦能源、冀中能源、山西焦煤等上市公司回覆內媒《新京報》查詢時，否認相關業務受影響。

官方此時也大力保供煤炭。10月7日，網絡傳出內蒙古能源局名為《內蒙古自治區能源局關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》的文件，內容要求該省列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，臨時按擬核增後的產能組織生產。對此，有機構預計實際可釋放產能規模約4500萬噸左右。《證券日報》報道稱，經核實該文件屬實。

內地專家表示，多地推出限電措施也有共因，即煤價長期高位運行。近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛。（中新社）

此外，山西、陝西也加大保供。山西51座煤礦四季度產量預計增加2065萬噸。98座擬核增產能煤礦淨增產能將達每年5530萬噸，四季度增加產量預計達802.5萬噸。陝西榆林相關部門也發出通知，明確了榆林有2662萬噸的煤炭中長期保供任務。

中金：煤炭供給將有所改善

煤炭的價格走勢也成為大眾關注的焦點之一。10月9日，中金公司在研報中指出，今年以來煤炭供給持續偏緊，庫存已降至歷史低位。供需缺口擴大有幾方面原因，其中，自有產量拖累可能是首要因素，同時進口成本高企，其次是全球氣候變化帶來的需求新增長。今年全球范圍內與發電相關的品種，如中國的煤炭與歐美的天然氣，普遍有所短缺，因而領漲大宗商品。低庫存疊加可能的冷冬預期則加劇了市場對今冬能源短缺的擔憂。

中金認為，四季度煤炭供給將有所改善，供需矛盾將得到一定緩解。適度增加進口對煤炭供應將是有力補充，緩解當前的偏緊格局，但進口成本可能仍較高昂，因此在當前形勢下，挖掘現有產能、並推進發電供熱端中長期合同全覆蓋，是煤炭保供的核心，亦有助於防止煤炭價格超漲。