中印衝突｜印方被指提不合理要求　解放軍駐高原模擬巡航導彈來襲

中印邊境對峙仍在持續，最新消息，解放軍西藏軍區某防空旅在海拔4,600米處進行攔截模擬巡航導彈演習，引發關注。



10月10日，官方央視軍事報道，西藏軍區某防空旅在海拔4,600米高原腹地進行攻防實彈演練。

畫面顯示，隨着模擬巡航導彈的來襲，模擬無人機群和模擬戰機也加入戰場，空中特情接連不斷。

解放軍官兵對此採取遊獵待戰、機動設伏戰法，通過彈炮結合打擊方式，防止「敵」方實施穿透性打擊，化解特情。

近日，中印邊境爭端再起，中國網絡流出的最新照片顯示，解放軍俘虜大批印軍，繳獲大批印軍所使用的單兵武器。

綜合網絡10月9日消息，在印度宣稱200名解放軍越過藏南實控線後，中國網絡流出兩張照片引發關注。其中一張是全副武裝的解放軍列隊警戒，一大群印軍垂頭喪氣且帶有傷痕在中間行走，人數至少在30人以上。

在圖中，解放軍頭戴重型防暴頭盔，手拿鋼管，而不少印軍脱去軍帽，脖子掛着繃帶，臉上也滿是傷痕。儘管時間不詳，但外界猜測可能與2020年6月15日發生的加勒萬河谷衝突有關。

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針對當前的中印邊境現狀，解放軍西部戰區官微10月11日發文稱，10日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。

解放軍說，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降温做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

解放軍強調，中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。