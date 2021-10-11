中國製造｜「海鬥一號」無人潛水器萬米下巡弋　打破多項世界紀錄

中國科學院瀋陽自動化研究研製的「海鬥一號」全海深自主遙控潛水器取得世界級成果，引發外界關注。



10月10日，中國科學院瀋陽自動化研究所發布消息稱，在剛剛結束的中國馬裏亞納海溝深淵科學考察中，由該所主持研製的「海鬥一號」全海深自主遙控潛水器取得世界級成果，在國際上首次實現了對挑戰者深淵西部凹陷區的大範圍全覆蓋聲學巡航探測。

據「海鬥一號」總師、現場負責人唐元貴介紹，「海鬥一號」在本次應用中，在馬裏亞納海溝10,800米以深深淵海區成功實現多次萬米下潛及科考應用，再次刷新了中國無人潛水器最大下潛深度紀錄，取得了全海深無人潛水器連續、穩定、可靠科考應用的重大突破。

在無纜自主模式下，「海鬥一號」打破了多項無人潛水器的世界紀錄，包括最大下潛深度達10,908米，海底連續作業時間超過8小時，近海底航行距離超過了14公里，填補了中國全海深無人無纜潛水器自主模式技術與裝備空白。

此外，「海鬥一號」還首次在國際上對挑戰者深淵西部凹陷區進行了大範圍、全覆蓋聲學巡航探測，並首次實現了無纜無人潛水器自主模式萬米坐底並連續拍攝高清視頻影像。在自主遙控混合模式下，「海鬥一號」在萬米海底連續工作超過10小時，達到了國際先進水平，創造了中國潛水器萬米海底最長工作時間的紀錄，並實現了萬米海底定點實時高清精細觀測。

「海鬥一號」是中國科技部「十三五」國家重點研發計劃「深海關鍵技術與裝備」重點專項立項支持項目，於2019年8月完成了南海4,500米階段性海試，於2020年5月實現了馬裏亞納海溝的首次萬米成功下潛，入選了2020年兩院院士評選的「中國十大科技進展新聞」。