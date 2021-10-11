趙薇傳列「劣跡藝人」未脫身　夫婦又惹官非涉合約糾紛｜娛圈風暴

10月9日，中國民生信託有限公司狀告趙薇等人的《開庭公告》在網絡傳開，暫知案件涉及合約糾紛，引發關注。



公告顯示，開庭時間為2022年11月08，案號為（2021）京04民初989號，案由系保證合同糾紛。上訴人為中國民生信託有限公司，被告為趙薇、史玉柱、黃有龍。

據悉，中國民生信託有限公司成立於2015年12月，法定代表人為陶豐恬，經營範圍包含：資金信託、動產信託、不動產信託。

該公司有14家對外投資企業，其中房地產類4家，包括北京東風星火置業有限公司、山東泛海建設有限公司等。

據企查查，該公司涉及司法案件242起，作為被告的有64起，共197個風險關係對象，共313條裁判文書，案件總金額13.2億元人民幣。

此前8月26日，有消息傳出，趙薇被列為劣跡藝人，根據相關要求，各部門各單位要對所有線上線下節目排查清理有關劣跡藝人的相關內容。不過，這未得到官方證實。

次日，有網民發現「趙薇」的微博超話突然被關閉，在各大視頻平台上，趙薇主演的多部作品也被除名，包括讓她大紅大紫的電視劇《還珠格格》第一部和第二部，以及《京華煙雲》《虎媽貓爸》在內多部影視劇均刪除了她的名字。

針對這一系列操作，不少網民開始猜測其被封殺的原因。

據悉，趙薇早年前轉型沾手金融後，遭揭發曾以空殼公司收購上市公司，對股市造成不良影響，被罰款之餘，更被公開認定5年內不適合擔任上市公司董監高。

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近年來，中國內地打擊娛樂圈暴利，2021年初已傳出趙薇被凍結數百萬股權 ，藝人紛紛註銷公司，而女藝人鄭爽遭查逃稅案，被處罰近3億元人民幣，有指對趙薇再出手是殃及池魚。