圓規風球｜兩岸三地同受影響　本港掛8號波　陸台多地停工停課

熱帶氣旋「獅子山」上周襲港，為本港帶來狂風暴雨，隨後繼續向西移動登陸海南省。而相隔不足兩日，再有熱帶氣旋「圓規」來襲，天文台今日（12日）下午5時20分發出8號東北烈風或暴風信號。除此之外，因應「圓規」的移動路徑，內地及台灣亦將受到極大影響。



深圳全市停課 瓊州海峽復航46小時後再停運

據中央氣象局消息，受「圓規」影響，12日8時至13日8時，南海北部、台灣海峽、巴士海峽、台灣島南部沿海、廣東沿海、海南島東部沿海的風力可達9至10級、陣風11至12級，颱風中心經過的附近海域風力有11至12級，陣風13至14級；浙江、福建、廣東、海南、台灣局地有大到暴雨，浙江、台灣、廣東等地的部分地區有大暴雨。

而截至12日中午11時21分，廣東全省已累計有75個颱風預警生效，其中10個市縣颱風黃色預警信號生效中。據了解，有氣象預測指，今次的颱風「圓規」陣風持續時間或會長達20個小時以上。受「圓規」影響，深圳市颱風黃色預警生效，進入颱風防禦狀態，當局宣布，深圳全市托兒所、幼兒園和中小學停課，用人單位視情況安排工作人員推遲上班、提前下班或者停工。

此外，海南省氣象局亦於12日8時50分發出颱風三級預警，並預料「圓規」或於13日下午至夜間於海南島文昌到陵水一代沿海地區登陸，受「圓規」與冷空氣共同影響，12日夜間至14日海南省將有一次強風雨天氣過程。

而較早前受「獅子山」影響，瓊州海峽過海通道從10月6日20時起停航85小時後，於10月10日9時起恢復通航，彼時，瓊州海峽北岸的徐聞縣已滯留過海旅客約5000名及3700多輛過海車輛。但據廣東湛江海事局消息，12日7時，復航僅46個小時的瓊州海峽，因受到「圓規」影響，再次停運。

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「圓規」逐漸遠離台灣 全台多地今停課

而受「圓規」影響，11日晚間至12日凌晨，台灣北部、東北部、東部地區風雨明顯，且伴隨著強風與長浪，目前「圓規」正逐漸遠離台灣。但為防豪雨致災，全台多地宣布12日停止上班、上課，包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣等，至於其餘地區則基本正常上班上課。

雖然「圓規」逐漸遠離，但台灣東半部風勢雨勢依然猛烈。對此，當地氣象局表示，從前天（10日）到昨天（11日）這段時間，在颱風逐漸西移過程，北邊又有一個高壓帶通過，整體來說台灣附近就是風比較強一些，再加上台灣海峽有地形效應，除了颱風周圍以外。包含台灣附近整體周圍風力都偏強，有九到十級強陣風。

氣象局又表示，西半部地區因為有中央山脈阻隔，降雨比較緩和，民眾外出仍要記得攜帶雨具備用。從過去降雨累積到未來預報，宜蘭山區、花蓮地區、台東山區會有大豪雨發生機會，其中宜蘭、台東會有局部豪雨，屏東山區、新北山區、台中接近宜花交界依舊會有豪雨發生機會，台北 、基隆、桃竹山區、南投、高雄山區會有局部大雨發生的機會。

此外，11日，受「圓規」外圍環流影響，台北市內湖區成功路二段456巷發生山石崩落意外，幾顆巨石擊中三輛停放在路邊的私家車，未造成人員傷亡。