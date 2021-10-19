可密集打擊全境　解放軍PHL-191遠程火箭炮是台灣不能承受之重？

導言：2021年10月3日，中國國際航空航天博覽會在珠海閉幕，會上展出多型中國自研武器裝備，其中數型裝備被指或在可能的台海衝突中扮演重要角色，相關訊息引發各界關注。以此為契機，本系列文章結合公開資料，通過深入檢視大陸對台作戰武器儲備，嘗試描繪一幅未來可能的兩岸戰事圖景。



在可能的台海戰事中，首波火力覆蓋的效果對解放軍的後續作戰意義重大，如能在較短時間內用密集火力波次大面積消滅台軍有生力量，破壞其重要作戰系統，則稍後的地面推進壓力將大為減輕。

在類似場景中，解放軍列裝的PHL-191遠程火箭炮將成為打擊主力。

該炮是解放軍最新型的重型遠程火箭炮，於2013年立項，2019年1月列裝定型正式裝備部隊，並出現在當年的國慶閲兵現場，是解放軍新一代的主力火箭炮。

據公開訊息，PHL-191採用8X8輪式高機動越野底盤，全車戰鬥總重為45噸，最大公路行進速度為60公里/小時，可不加油行駛650公里，機動性與續航能力在同類裝備中處於領先地位。

資料顯示，該型火箭炮取消了其上一代產品PHL-03火箭炮的火控儀器艙，重新設計了擴大版的駕駛室，並將自動化火控系統集成其中，令炮手可以直接在駕駛室操控火箭炮射擊，還因此空出底盤空間留待日後升級或者配備更大型的彈藥。PHL-191型火箭炮具備全套C4ISR功能，安裝有通信系統、氣象訊息系統、作戰指揮系統和後勤維護系統，實現了作戰、維護高度自動化、訊息化，乘員僅需3人，火控系統全面採用圖形化多媒體輔助提示操作界面，因此操作非常簡單，能夠自動完成地形定位、軌跡定位、發射仰角確認，裝定參數並實施打擊。

解放軍東部戰區進行遠程火箭炮發射演練。（中國軍事網截圖）

彈藥方面，PHL-191型火箭炮採用了先進的模塊化設計，在發射架上攜帶有2個獨立的儲運一體多用途模塊化發射箱，再裝填時間僅需10分鐘，除可選用2組5聯裝的300毫米火箭彈或2組各4聯裝的370毫米火箭彈，還可以選用射程為500公里的「火龍」480型750毫米彈道導彈等，實現了打擊火力的「家族化」。

以「火龍」導彈為例，對PHL-191的投射性能作進一步說明。該彈為中國北方工業獨立自主研發，為戰術地地彈道導彈，戰鬥部重480公斤，採用慣性制導+GPS制導，也可根據實際需要選擇毫米波/激光/電視/紅外成像等末制導，導彈在飛行過程中彈體不分離，可進行縱向機動，難以攔截。

威力弱於「火龍」480的外貿出口型「火龍」220/280火箭彈，有更詳細數據——可以同時打擊20×20公里範圍裏的8個目標；配有殺傷/反裝甲複合戰鬥部，殺傷半徑高達100米，並可擊穿60米外12毫米厚的均質鋼裝甲；還能配備鑽地彈、子母彈、反坦克末敏彈等新彈種——這意味着，用於解放軍自用的「火龍」480彈，在相關參數上會有大幅提高。

2019年10月1日，中國建國70周年閲兵式在北京舉行，多種新型裝備亮相。 (AP)

台灣海峽南口寬約400公里，北口寬約200公里，北部最窄處僅有130公里，若算火力範圍，則海峽的最大寬度僅為230至250公里，台灣全境皆處於上述火箭炮的打擊覆蓋面。

可作有依據的如下設想：若干部署於福建省前沿的PHL-191火箭炮在接獲命令後，對台灣預定目標展開飽和打擊，這一批次可能是千以計的，或者更甚。這波火力投送主要針對台灣方面有價值的建築、路網、工事等固定目標，受此打擊，台軍的主要裝甲集群部隊、主要導彈發射陣地、重要機場的機堡及跑道、重要港口、主要雷達基站、關鍵工事及指揮機構等，可能遭先行癱瘓，除此之外，台灣的能源、電力、後勤倉儲等重要系統，也可能在飽和打擊下喪失動能。

對於並不擁有開火主動權的台灣而言，如此烈度的重型火力打擊無疑是難以承受之「重」。而被台軍視為殺手鐧的雷霆2000火箭炮，似也難以與解放軍上述遠火媲美。據資料，雷霆2000火箭炮的最遠彈種射程為45公里，對解放軍的登陸艦隊可能造成威脅，但在PHL-191的飽和打擊下，能存活幾何是最大難題。