福建男殺害鄰居致2死3傷　曾控訴被「黑勢力」阻建屋五年無處淒身

福建莆田日前發生重大刑案，共造成2人死亡、3人受傷。

內地傳媒報道，疑兇此前曾經在網上發文控訴被「黑勢力」阻礙新建住屋，但「求助無果、村個別幹部不作為」，以致「全家五年無處淒身」。

村主任在受訪時則證實，疑兇與死者一家是鄰居，雙方因建屋一事存在矛盾。



據警方發布的協查通報，案發在10月10日下午1時許，莆田秀嶼區平海鎮上林村發生一宗重大刑事案件，村民歐某中有重大作案嫌疑。平海鎮政府亦有發布懸賞通告，對提供有價值線索者將獎勵5萬元人民幣。

報道指，歐某中在2017年向政府申請危房重建，並在獲批手續後，將原有400平方米的房屋拆除，欲在原有土地上新建住屋。報道引述知情人士透露，死者是歐某中的鄰居，曾多次聯合附近居民阻撓歐某中建屋，導致歐某中一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住至今。在案發前，歐某中居住的雨棚因台風倒塌，雨棚殘片掉入死者家中，雙方因此發生爭執。

事實上，疑兇的微博帖文亦大致與報道內容相符。帖文更有提到，歐某中已「很多次向多級各部門求助無果」，「其因是個別幹部為了個人利益，不作為，允當保護傘，叫村霸來砸」。

歐某中的情況引來不少內地網民同情，秀嶼區政府在10月12日發出通告，指對案件高度重視，立即組織全力救治傷員，要求公安機關調集力量，盡快緝拿疑犯。通報並提到，針對上述的「基層幹部不作為」問題，區紀委、監委已啟動調查程序，將依紀依法嚴肅處理。