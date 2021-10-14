傅瑩：進一步加強和改進國際傳播　努力塑造可信可愛可敬中國形象

外交部前副部長傅瑩在官方傳媒《人民日報》上撰文，指中國近年來國際話語權和影響力顯著提升，但也面臨著新的形勢和任務，「我們要進一步加強和改進國際傳播，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象，為我國改革發展穩定營造有利外部輿論環境，為推動構建人類命運共同體作出積極貢獻」。



文章稱，中國從一個貧窮落後的國家發展成為世界第二大經濟體，國際社會對中國的關注愈來愈多。中國要進一步增強國際傳播能力，讓世界了解真實、立體、全面的中國，以利於更好地發展自己、更好地展現負責任大國形象，「我們要積極主動發聲，將真實信息、真實故事源源不斷地注入國際信息庫，讓外部世界了解我們希望別人了解的東西，讓正確的聲音響亮起來」。

文章亦提到，大國在國際輿論場上最吸引人、感染人的敘事，是其如何克服困難、解決自身問題，如何踐行負責任大國擔當、為世界穩定和發展作出貢獻。例如，在抗擊新冠肺炎疫情的國際合作中，中國向有關國家和國際組織提供疫苗和設備援助，分享防控經驗，展現與世界攜手共渡難關的真誠；在氣候變化和環境保護問題上，中國制定和落實碳達峰、碳中和的行動方案和具體措施，用實際行動保護人類共同家園。

文章強調，中國的國際形象需要由中國人去樹立，講好中國故事需要每一個中國人的努力。通過「以人為媒」的方式，讓更多中國人講好自己的鮮活故事，往往會取得事半功倍的傳播效果。

文章最後表示，中國要充滿自信和底氣地講好中國故事、傳播好中國聲音，與其他國家交流互鑒、取長補短，抓住當前形勢下做好國際傳播的良好機遇，改進國際傳播方式方法，因時而動、順勢而為，用各種生動事例說明中國的發展本身就是對世界的最大貢獻、為解決人類問題貢獻了智慧，努力向世界展現可信、可愛、可敬的中國形象。