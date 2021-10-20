有助攻台前期減少傷亡　解放軍「水上飛」05式兩棲戰車有多厲害？

導言：2021年10月3日，中國國際航空航天博覽會在珠海閉幕，會上展出多型中國自研武器裝備，其中數型裝備被指或在可能的台海衝突中扮演重要角色，相關訊息引發各界關注。以此為契機，本系列文章結合公開資料，通過深入檢視大陸對台作戰武器儲備，嘗試描繪一幅未來可能的兩岸戰事圖景。



可以說，05式兩棲戰車族是解放軍主要針對台海戰事而研發的一型裝備。

該車最早於2009年中國建國60周年閲兵上亮相，目前已形成門類齊全的兩棲車族。2000年上半年，根據未來軍事鬥爭準備的需求，解放軍向中國兵器工業集團提出，儘快研製一種用於渡海作戰的新型兩棲戰車，爾後經數年研製，05車族正式問世。

據公開資料，05車族的研製是為彌補中國第一代兩棲裝甲車63式（63A）的不足——後者為排水型車體，水上速度不超過15公里/小時，儘管在排水型車輛中已是最高，但海況適應能力不夠、水上航速也不足，無法滿足新時期解放軍在東南方向的作戰需要，特別是63A車難以實施渡海登陸作戰，勢必要面臨淘汰。

05車族顯著改善了此類問題。據介紹，05兩棲車族是目前世界上唯一服役的採用滑水原理的兩棲車族，包括兩種戰鬥型號，分別為裝備105毫米線膛炮的兩棲突擊車和裝備了30毫米機關炮的兩棲步兵戰車，採用鋁合金或裝甲鋼車體，動力系統則用由現役國產主戰坦克發動機改進而來的雙工況發動機，水上最大輸出功率可達1,176KW，陸上輸出功率441KW，水上行駛採用噴水裝置推進，在滑行狀態下，其水面最高時速可達25公里/小時，陸地最大速度約65公里/小時——這樣的表現，令05車成為世界上最快的兩棲戰車，被譽為「水上飛」。

05車的火力配置突出，以突擊車型裝備的105毫米低後坐力線膛炮為例，若採用新型穿甲彈，可在2,000米處擊穿600毫米均質鋼板，加上另外配備的7.62毫米並列機槍和12.7毫米高射機槍，足以在支援陸戰隊搶灘登陸時，對敵方灘頭岸防火力形成有效壓制，並可遂行一定的反裝甲、反工事等攻堅任務。

05式兩棲裝甲車是解放軍現役最先進的兩棲戰車族。（央視視頻截圖）

該車族亦有優越的防護性能，如05兩棲步兵戰車正面可防禦12.7毫米穿甲彈，車身側面及後部可防7.62毫米穿甲彈，突擊車型的防護性能更為突出，其車體正面及炮塔可抵禦25毫米穿甲彈，加裝複合裝甲後可防30毫米穿甲彈，且車型均裝備有新型光電干擾裝置。面對一般烈度的岸防火力，05兩棲車能有效保證車內人員的安全。

2021年初，有報道指駐守福建省漳州的解放軍某兩棲合成旅換裝新一代裝備，05兩棲車族就是其中重要組成部分。在官方新聞的畫面中，05式兩棲步戰車、兩棲突擊車、紅旗-17和07B型122毫米車載加榴炮等裝備，全新列裝該重型合成旅。

值得注意的是，解放軍還特意給05兩棲突擊車研發了配套裝備——混凝土攻堅彈，用來破壞灘頭的堅固火力點。

基於其各項性能參數與目前解放軍的總體軍力水平，其作戰圖景不難描繪：

兩岸戰事打響之後，解放軍以遠程火箭炮及短程地地導彈等先期火力，對台灣海岸線十幾處登陸地帶進行飽和打擊，清理出登陸帶，與此同時，大批05兩棲戰車搭載登陸艦向台灣海岸駛近，到距海灘約40公里處下水，向登陸地點發起高速突擊，不到2小時即可抵達灘頭，並對殘存的台軍岸防工事與裝甲部隊發起打擊，迅速為後續的大規模登陸創造空間。

基於05兩棲車族已經研發成熟多年，於登陸作戰中必定成建制的集群出現，在其他火力掩護下，該車將有助於解放軍在攻島前期大幅度減少傷亡，並進一步擴大戰果。