國家統計局：第三季GDP按年增4.9%　房地產對經濟增速影響有限

今日（18日）上午10時，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉，介紹2021年前三季度國民經濟運行情況。《香港01》全程直播。



付凌暉表示，前三季度國民經濟持續恢復發展，主要宏觀指標總體處於合理區間，就業形勢基本穩定，居民收入繼續增加，國際收支保持平衡，經濟結構調整改善，質素效益穩步提升，社會大局和諧穩定。初步核算，前三季度國內生產總值823131億元（人民幣．下同），按可比價格計算，按年增長9.8%，兩年平均增長5.2%，高於6%以上的預期目標。其中，三季度按年增長4.9%，兩年平均增長4.9%。

前三季度農業增加值按年增長3.4%。（VCG）

他指出，前三季度，農業（種植業）增加值按年增長3.4%，兩年平均增長3.6%。全國夏糧早稻產量增長2.2%。主要秋糧作物總體長勢較好，全年糧食生產有望再獲豐收。前三季度，豬牛羊禽肉產量按年增長22.4%，其中豬肉、羊肉、牛肉、禽肉分別增長38.0%、5.3%、3.9%、3.8%；牛奶產量按年增長8.0%，禽蛋產量下降2.4%。三季度末，生豬存欄按年增長18.2%；其中，能繁殖母豬存欄增長16.7%。

前三季度，全國規模以上工業增加值按年增長11.8%，兩年平均增長6.4%。9月份，規模以上工業增加值按年增長3.1%，兩年平均增長5.0%；按月增長0.05%。分三大門類看，前三季度采礦業增加值按年增長4.7%，製造業增長12.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長12.0%。高技術製造業增加值按年增長20.1%，兩年平均增長12.8%。分產品看。

1至8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額56051億元，按年增長49.5%，兩年平均增長19.5%；規模以上工業企業營業收入利潤率為7.01%，按年提高1.20個百分點。

近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛。（中新社）

能源供應偏緊對經濟影響可控

對於近期全國多地限電限產情況，有企業和行業協會表示生產和出口都受到比較大的影響，許多機構也隨之下調了今年的經濟增速預期。對此，付凌暉表示，今年以來，國際能源價格大幅上漲，煤炭、天然氣、原油價格也屢創新高，國內電力和煤炭供應偏緊，多種因素導致近期部分地方出現了限電現象，對正常的生產造成了一定的影響。

他表示，隨著一系列改革和保供穩價措施的逐步落地見效，煤炭、電力供應偏緊的狀況將會得到緩解，對經濟運行的制約也會降低。從9月份情況看，電力生產增速也有所加快。總的看，能源供應偏緊是階段性的，對經濟的影響是可控的。

房住不炒仍為中央政府對樓市的大原則。（視覺中國）

全國商品房銷售面積按年增長11.3%

針對最近房地產投資的一些數據在8月份和9月份有一些下降，付凌暉指出，近年來，各地區、各部門按照中央的要求，堅持房住不炒，持續穩地價、穩房價、穩預期，有效防範化解潛在風險，推動房地產市場平穩健康發展。

他指出，今年以來，通過完善房地產市場的長效機制，抑制不合理需求，推動剛性需求平穩釋放，限制部分房地產企業依靠舉債盲目擴張，房地產市場總體上趨於平穩，房地產投資、銷售和房價逐步趨於穩定。前三季度，全國商品房銷售面積按年增長11.3%，兩年平均增長4.6%，比1至8月份回落1.3個百分點。房地產開發投資按年增長8.8%，兩年平均增長7.2%，比1至8月份回落0.5個百分點。7、8月份，70個大中城市的房價漲幅也整體上趨於回落。

下一階段，隨着多主體供應、多渠道保障，購租並舉住房制度不斷完善，市場主體趨於理性，房地產市場有望保持平穩發展。至於房地產對經濟增速的影響，前三季度，房地產增加值兩年平均增長4.8%，比上半年回落了1.3個百分點，總的看影響有限。