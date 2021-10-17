新冠肺炎｜上海夫婦赴甘肅旅遊檢測異常　自行離開飛往西安後確診

國家衛健委公布，內地昨日（16日）新增20宗確診病例，其中一宗為本地個案，來自內蒙古錫林郭勒盟；其餘19宗為境外輸入病例。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布信息，陝西西安今日（17日）通報的兩名患者，10月9日離滬赴甘肅、內蒙古、陝西等地旅遊，在西安接受新冠核酸檢測結果為陽性。

陝西省衛健委公布，2人為夫妻，核酸採樣檢測後自行到大雁塔、大慈恩寺遊玩，飛往西安前被通知原地等候卻自行離開。目前，兩人已在西安市第八醫院接受診治。



陝西省衛健委消息，上述二人在西安市第八醫院核酸檢測結果初篩陽性，經省、市疾控部門覆核陽性。西安市疫情防控指揮部第一時間啟動應急響應，目前市疾控中心已完成2名遊客的流行病學初步調查工作，相關區縣正在對其密接、次密接進行摸排管控、核酸檢測，並對其活動場所及下榻酒店進行封控和消殺。

消息指，患者為62歲女子閆某，以及其65歲丈夫姜某某，均為上海某高校退休教師。他們於10月9日由上海浦東機場搭乘CA1216航班到西安，並轉乘MU9649航班前往甘肅省張掖市。10月9日至15日，兩人在甘肅、內蒙古自駕旅遊，15日持內蒙古額濟納旗人民醫院核酸檢測陰性證明，搭乘MU2165航班到西安，後乘坐的士到達西安唐隆國際酒店，辦理入住後未再出入其他公共場所。

二人接受核酸採樣檢測後，自行到大雁塔、大慈恩寺遊玩。圖為大雁塔北廣場。（中新社）

據調查，10月15日，他們在甘肅省嘉峪關市中醫醫院進行1：10混檢，結果異常，當地通知二人原地等候，但後者自行離開。翌日，他們坐的士前往西安市第八醫院接受核酸採樣檢測後，自行前往大雁塔、大慈恩寺遊玩，並於當日下午2時半返回醫院查看結果；院方初篩結果顯示陽性，隨即對二人落實隔離留觀措施。經省市疾控中心覆核陽性，目前二人在西安市第八醫院診治。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室指出，上述二人在上海及內蒙古接受新冠病毒核酸檢測，結果均為陰性。直至10月15日，在甘肅嘉峪關中醫醫院接受新冠病毒核酸檢測，結果異常。16日，在陝西省西安第八人民醫院進行新冠病毒核酸檢測，結果均為陽性。目前，上海市已對二人在滬的相關人員和場所進行流行病學調查，並落實相應的防控措施。