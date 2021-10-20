中情局招募中文員工　解放軍籲「朝陽大媽」「撈銅漁民」反間防諜

美國中央情報告局（CIA）據報已成立一個「中國任務中心」（China mission center），目的是為「應對中華人民共和國帶來的全球挑戰，這項挑戰廣泛影響到本局的所有任務領域」，同時擴大招募懂得中文與中國各地方言的員工。

解放軍旗下微博「鈞正平」發表評論，指出中國要「打一場反間防諜的『人民戰爭』」，並提及著名的「朝陽大媽」、「撈銅漁民」。



文章稱，境外敵對勢力一直很「努力」，故中國的國家安全工作時刻不能鬆懈，「如此明目張膽大肆招攬特工的美國情報部門，背地裡必然有著更多險惡與不堪手段」。文章強調，再狡猾的狐狸，也鬥不過好獵手，「維護國家安全，我們唯有相信人民、依靠人民」，其中包括有「朝陽大媽」、「撈銅漁民」。

文章最後指出，中國要「打一場反間防諜的『人民戰爭』，才能讓間諜寸步難行，無所遁形！ 」

文章中提及的「朝陽大媽」、「撈銅漁民」受到不少關注。據介紹，「朝陽大媽」指「朝陽群眾」，是北京朝陽區治安志願者，但因成績斐然，被戲謔與美國中央情報局、英國軍情六處、蘇聯克格勃、以色列摩薩德並稱的第五大王牌情報組織，一年之中有數百宗刑事案件由「朝陽群眾」提供線索而告破。

至於「撈銅漁民」則是指在南海尾隨美軍考察船，撈取美軍考察船放出的水文探測潛水器，然後上交中國政府的漁民。2016年至今，在江蘇、浙江、海南等沿海地區撈獲了一批境外裝置，相關部門先後獎勵漁民及有關人員91人。以江蘇省為例，其最近3年都有舉行表彰獎勵大會，其中在2018年就有11名漁民和7名相關人員，共上繳9個水下可疑裝置，其中有6個被確認是外國制造的間諜裝備。