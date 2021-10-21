台灣擁全球現役最強「阿帕奇」　大陸「霹靂火」 能否抗衡？

導言：2021年10月3日，中國國際航空航天博覽會在珠海閉幕，會上展出多型中國自研武器裝備，其中數型裝備被指或在可能的台海衝突中扮演重要角色，相關訊息引發各界關注。以此為契機，本系列文章結合公開資料，通過深入檢視大陸對台作戰武器儲備，嘗試描繪一幅未來可能的兩岸戰事圖景。



解放軍現役最先進的兩型武裝直升機分別為武直-10和武直-19，前者中文代號為「霹靂火」，是專業武裝直升機，後者中文代號「黑旋風」，為武裝直升機兼偵察直升機。

這兩型武裝直升機可形成高低搭配的攻擊體系，在可能的兩岸戰事中，應是中國陸航部隊的主力裝備。

武直-10經歷了漫長的研發過程，最早在上世紀90年代，中國軍工產業已經開始着手研製專業武裝直升機。2000年左右，武直-10開展試製，並於2003年完成首架原型機的試飛。2012年，武直-10在第九屆珠海航展正式公開曝光，於2016年完成解放軍陸航部隊全部列裝。武直-19的服役時間稍晚於武直-10，起飛重量也較前者小，可視為解放軍陸航攻防體系中，武直-10的配合與補充機型。

在上世紀的很長一段時間內，因種種因素，直升機在解放軍中的研發優先級較低，中國軍用直升機的性能和列裝水平相對落後，嚴重拖滯了陸航部隊的發展步伐，而隨着武直-10和武直-19的大量服役，及後續其他機型的研發，這一情況得到改觀。

中國軍隊現役的武裝直升機已形成有戰鬥力的高低搭配體系。（微博@小央視頻）

下面就武直-10的性能參數作簡要介紹：

武直-10採用西方典型武裝直升機構型，五葉片主旋翼，四葉片尾旋翼，縱列座艙設計，正面配備防彈鋼板，可承受12.7毫米機槍彈射擊。此外，武直-10的後續機型還在機體側面出現楔形輪廓線，以降低雷達反射截面，並在主旋翼整流罩前設有一把割纜刀，掠樹飛行之類低空行進時，可避免雜物纏住主旋翼轉軸。

武直-10的機頭球鼻中集成了熱影像夜視裝置、激光測距儀、電視攝影機等，座艙內則採用玻璃化設計，大量使用液晶顯示器，操作界面簡潔。搭載火力方面，武直-10可掛載直升機專用空空導彈、反坦克導彈、火箭彈發射巢等，並配有一管23毫米機炮，能夠遂行反裝甲等地面各類軟硬目標及火力支援等多種任務。

在對台戰事中，若武直-10批量成功上島，則可在城市攻堅、山區叢林索敵、反裝甲反步兵等多種場景中發揮重要作用。而其面對的威脅，除去台軍的單兵反坦克導彈、高射機槍、反器材狙擊槍等地面火力，主要是台軍「阿帕奇」旅。

2018年7月，台灣向美國採購的阿帕奇武裝直升機正式舉辦成軍典禮。該軍購專案名為「天鷹計劃」，共計30架阿帕奇，除去已經失事損失的1架，其餘均配置在台陸航601旅，駐地為桃園龍潭。

作為全球現役最強的武裝直升機，阿帕奇相對武直-10仍有較大優勢，前者為起飛重量可達10噸的重型直升機，轉場航程為1,900公里，後者起飛重量7噸左右，為中型直升機，航程也只有阿帕奇的三分之二左右。在雷達及電子對抗方面，阿帕奇也是武直-10所不能及的。

台軍的阿帕奇直升機部隊。（中央社）

更大的起飛重量意味着更強的掛載能力。數據顯示，阿帕奇最多能掛載16枚「地獄火」反坦克導彈，理論上單一架次就能擊毀16輛主戰坦克。由於其優秀的航程，阿帕奇可在空中長時間停留，於台灣全境巡飛作戰，對解放軍的陸航部隊及其他地面人員裝備造成重大威脅。

不過作為體系化作戰的一部分，儘管台軍阿帕奇旅有一定的相對優勢，但恐怕無法過多影響戰事進程。曾有報道指，因保養維護等問題，台軍阿帕奇機群的完好率正在逐年下降，且作為解放軍首波火力打擊的重要目標，能存活幾何留待與武直-10纏鬥也屬存疑。