習近平現身山東東營　實地考察黃河入海口

據新華社報道，中共總書記、國家主席習近平周三（20日）在山東省東營市考察黃河入海口。



當日下午，習近平來到黃河入海口碼頭、黃河三角洲生態監測中心、黃河三角洲國家級自然保護區，實地察看黃河河道水情和黃河三角洲濕地生態環境，了解黃河流域生態保護和高質量發展等情況。

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值得注意的是，習近平上一次赴山東考察是在2018年6月12日至14日，習近平當時在出席上海合作組織青島峰會後，在時任山東省委書記劉家義陪同下，先後來到青島、威海、煙台、濟南等地考察經濟社會發展情況。

習近平當時強調，推動高質量發展，關鍵是要按照新發展理念的要求，以供給側結構性改革為主線，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。

習近平還指出，山東是農業大省，責任首先是維護國家糧食安全。要把糧食生產抓緊抓好，把農業結構調活調優，把農民增收夯實夯牢，把脱貧攻堅戰打好打贏，紮實實施鄉村振興戰略，打造鄉村振興的齊魯樣板。

習近平在最後強調，「我們黨要永遠立於不敗之地，就要不斷推進自我革命，教育引導黨員、幹部特別是領導幹部從思想上正本清源、固本培元，築牢思想道德防線，增強拒腐防變和抵禦風險能力，時刻保持共產黨人的政治本色。領導幹部必須珍惜權力、管好權力、慎用權力，自覺接受各方面監督，做到忠誠老實、言行一致、表裏如一，時刻想着為黨分憂、為黨奉獻。」