李雲迪涉嫖被警方行拘：芒果超媒躺著也中槍　還連累這家上市公司

李雲迪涉嫌嫖娼被行政拘留一事引爆網絡，《披荊斬棘的哥哥》背後的芒果超媒又遭到暴擊。此外，今年上市公司皮阿諾剛與李雲迪簽約。

《中國基金報》報道，10月21日晚，北京朝陽警方通報稱，李某迪因嫖娼被行政拘留。稍後，人民日報發布微博表示，李某迪為著名鋼琴家李雲迪。



+ 6

李雲迪是中國著名鋼琴家。百度百科顯示，李雲迪（YUNDI），1982年10月7日出生於中國重慶，鋼琴演奏者。 2000年，李雲迪獲得第14屆肖邦國際鋼琴比賽冠軍。2001年首登中央電視台春節聯歡晚會舞台；截止2021年，李雲迪曾五次登上央視春晚。2019年展開「李雲迪奏鳴曲」世界巡演，並同時獲得獲得波蘭至高「榮耀藝術」文化勳章金質獎章。李雲迪微博個人賬號顯示，21日中午，他還在微博發了一段自己在節目中表演的視頻，並且配文「今天聽演唱會，下次聽演奏會」。

網友發現，在李雲迪事件爆發之前，《披荊斬棘的哥哥》最新一期節目播出後，李雲迪的鏡頭被剪輯。

這件事情或許要從《披荊斬棘的哥哥》更新最新一期說起，節目播出後，有網友發現李雲迪的鏡頭被剪輯，相關話題直接衝上熱搜。

《披荊斬棘的哥哥》自開播以來就話題不斷，每期都會出現新的亮點，引發網友的熱議紛紛。

最新一期的鏡頭裏，大家發現，李雲迪不僅出場時少了介紹，甚至連側臉都遭到平台模糊處理，打上馬賽克。

21日晚，芒果TV《披荊斬棘的哥哥》前8期節目全部下架，1-8期已搜索不到。

《北京商報》記者注意到，今年上市公司皮阿諾（002853）剛與李雲迪簽約。

據彼時媒體報道，2021年1月25日，皮阿諾定製家居與國際鋼琴大師李雲迪品牌代言人簽約儀式在中山市利和希爾頓酒店舉行，皮阿諾運營總裁胡造奇與簽約代表李川（李雲迪父親）出席會議現場進行簽約。

而這一情況也在皮阿諾年報中有所體現，皮阿諾2020年年報顯示，21年初，公司簽約聘請國際鋼琴大師李雲迪作為公司品牌形象代言人，助力公司中高端品牌推廣。

資料顯示，皮阿諾2017年3月10日登陸A股市場，是一家主要經營櫥櫃及全屋定製傢俱的研發、生產和銷售企業。上市後，皮阿諾業績表現亮眼，處於穩步增長態勢，其中2017-2020年以及2021年上半年實現歸屬淨利潤分別約為1.03億元人民幣、1.42億元人民幣、1.75億元人民幣、1.97億元人民幣、9765萬元人民幣。