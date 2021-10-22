台海局勢｜英國防大臣：台灣實際已被納入「一國兩制」框架下

台海局勢緊張，歐美國家對台灣問題再三表態。英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）呼籲中國大陸尋求和平方式解決與台灣地區的爭端問題，並以警告口吻宣稱，解放軍「入侵」，「台灣防空識別區」可能將會引發軍事衝突。



據路透社周四（21日）報道，華禮仕在談及台灣時論及香港，認為兩地之間存有「相似之處」。華禮仕稱，英國十分擔心香港，因為台灣實際上已被納入「一國兩制」框架下，如果中國大陸摒棄了「一國兩制」，「這對台灣意味着什麼呢」？

報道稱，解放軍從10月1日起加強了飛越「台灣領空」的力度，這令一些西方國家和台灣當局都進入到了「警戒狀態」。

對於台海局勢，華禮仕指責解放軍稱：「正如我們看到的，他們在軍事上故作姿態，我們認為這是不明智的。」他稱：「這麼做是冒着破壞地區穩定的危險，這麼做可能會在其他爭議地區引發進一步衝突。」

對於近期解放軍軍機進入台灣「西南空域」進行巡航，大陸國台辦發言人馬曉光10月13日曾表示，解放軍演訓活動是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是維護台海和平穩定，捍衛國家主權和領土完整，維護兩岸同胞的共同利益，完全是正義之舉。

10月12日，《解放軍報》在頭版刊發評論員文章《祖國完全統一的歷史任務一定要實現》，文章表示，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。