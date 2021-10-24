國家公務員考試報名將截止　1.5萬人爭去西藏艱苦地區做郵局主任

內地2022年度國家公務員考試（國考）報名將於今日（24日）傍晚6時截止。截至目前，本次報考階段的熱門職位競爭程度已近「萬裡挑一」，但卻也有一些職位尚無人通過報名資格審查。



綜合中新網及《澎湃新聞》報道指，本次國考共有75個部門、23個直屬機構參加，計劃招錄3.12萬人。此前因報名熱度高一度登上網絡熱搜榜的西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職，已吸引了1.5萬餘人報名。該職位已有9890人通過報名資格審查，5454人等待資格審查。

根據職位描述，該職位的工作地點位於艱苦邊遠地區，工作、落戶地點都在西藏阿里地區噶爾縣。根據資料，噶爾縣全縣平均海拔4373米，總人口（含駐軍部隊、地區機關企事業單位）4.2萬餘人，全年平均氣溫在0.5℃。

去年8月，在山西太原，參加公務員考試的考生陸續進入考場。（中新社）

國稅系統仍是今年報考大戶，稅務系統的一些職位過審人數超2000人。以國稅四川省得榮縣稅務局「一級行政執法員（二）」一職為例，該職位計劃招錄1人，目前已過審3053人。

不過也有1000餘個職位的報考人數較少，更有212個職位的過審人數為零。以過審人數為零的深圳灣海關緝私分局「一級警長及以下」一職為例，該職位要求考生有多項資歷，包括最低有兩年基層工作經驗，且身份需為大學生村官、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、「三支一扶」計劃、大學生志願服務西部計劃、在軍隊服役5年（含）以上的高校畢業生退役士兵之一，又要求擁有法學相關專業等。

華圖教育研究院專家鄭文照分析，「報名人數較多的職位往往限制條件少、報考門檻低。總體來看，本次國考計劃招錄規模超過3萬人，較上年度增長明顯。報名自啟動以來，考生報名熱度就顯現出來，報名人數較上年同期有所增加，預計本次國考報名將成為近幾年熱度較高的一年」。