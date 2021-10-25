新華社刊發《十問中國經濟》：中國有能力實現今年發展目標

中國第三季度國內生產總值（GDP）按年增4.9%，增速為去年第三季以來最慢，並低於預期。加上中國近期面臨共同富裕、監管、反壟斷與限電等議題，其經濟成長動能會否趨緩引發關注。

官媒新華社於24日（周日）晚間刊發《十問中國經濟》，梳理十大社會關切、海內外關注的熱點問題，採訪中國權威部門和權威人士作出回應，指內地完全有能力也有條件實現今年經濟社會發展目標，中國經濟長期向好的大勢不會改變，中國經濟也必將會在高質量發展的軌道上行穩致遠。



《十問中國經濟》一文強調，雖面對來自中國內外複雜嚴峻的環境和情勢，但中國經濟保持恢復和穩定的態勢。文章指，今年第三季度的增速放緩受到疫情汛情、基數效應等原因影響，使今年中國經濟走勢成「前高後低」，而且坡度比較陡峭。

文章提到，在前三季度，社會消費品零售總額和固定資產投資按年增速均較上半年有所放緩。考慮到當前外部環境多變，以及未來一段時間出口增速可能的回落，穩住並擴大內需更為關鍵。不過文章又強調，中國面對經濟下行挑戰，要保持戰略定力，不搞「大水漫灌」，堅定走高質量發展之路，「穩」的特徵依然鮮明，中國經濟的基礎大盤依然穩固。

文章又提到，個別房地產企業債務違約是個案風險，對金融行業的外溢性總體可控。就當前整個房地產市場而言，合理的資金需求正在得到滿足，風險總體可控，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

文章也再次強調了確保煤炭產量、開放電價收購價格上限等措施，並且全力保障今年冬天到明年春天的民生用電和用氣。（中新社）

至於近期引起討論的「共同富裕」，文章強調要藉由收入分配改革「分好蛋糕」。對於限電問題，文章也再次強調了確保煤炭產量、開放電價收購價格上限等措施，並且全力保障今年冬天到明年春天的民生用電和用氣。

至於近期相關部門提出了不少監管與反壟斷措施，文章強調這些措施是針對於資本無序擴張、壟斷等違法違規行為，並非針對特定企業。