北京冬奧．直播｜所有競賽場館已全部完工　2月2日將開展火炬傳遞

新一屆奧林匹克冬季奧運會將於2022年2月4日在北京開幕，國務院新聞辦公室周三（27日）早上10時舉行新聞發布會，介紹北京冬奧會和冬殘奧會總體籌辦情況。

出席者包括有北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東，以及國家體育總局副局長李穎川等多人。《香港01》全程直播。



現場記者提問，冬奧會如期安全順利的舉辦是離不開高質量的城市運行保障的，能否著重介紹一下北京市在這方面的情況？

北京市委常委、常務副市長崔述強回答，指目前北京市正在全力做好冬奧會、冬殘奧會的各項保障工作，這也是目前和今後一段時期北京市重中之重的一件大事，為此北京市專門成立了由市委書記任指揮，市長任執行指揮，為了協調北京市和張家口三個賽區，河北省省長同時也兼任執行指揮，專門成立了城市運行保障的指揮部，由一個辦公室、14個工作組，還有一個具體的指揮部，就是開閉幕式的指揮部來共同組成，目前各項運行保障工作在有條不紊地進行中。

（香港01直播截圖）

在做好疫情防控的同時，北京市著重在市政保障方面組建了142支圍繞著場館外圍的市政專業的保障團隊，還有5支屬地外圍保障團隊，這兩支團隊與場館運行團隊三方能夠「手拉手」，及時處置突發問題，全面加強市政保障能力。特別是加強安全生產的監管，全面開展重點區域外圍隱患的排查和安全檢查。為此，北京市專門制定了城市冬季能源保障方案，以確保場館的水電氣熱等各項能源供應。同時，健全極端天氣及時響應機制，做好環衛保潔、掃雪鏟冰、垃圾清運等相關工作，以保障城市平穩運行。為確保冬奧會、冬殘奧會的順利舉辦，目前京禮（北京至崇禮）高速已經建成通車，打通了北京到崇禮賽區的高速公路通道。從北京城區到延慶不超過1小時，50分鐘就到了，延慶到崇禮一個半小時就可以直達。同時還要推進奧運專用車道的施劃，規劃里程274.4公里。加強重點道路、樞紐場站、場館周邊的交通保障，研究制定了社會交通需求的管理政策，促進賽會交通與社會交通和諧順暢，既保證冬奧會、冬殘奧會順利舉辦，同時也保證城市的運行一切照常順暢。針對惡劣天氣、交通設施損毀以及軌道公交客流聚集等情況，北京市也制定了相應的應急預案。

在環境景觀方面，推進重點保障區域和聯絡線的環境整治提升，加大環境秩序的綜合治理，為冬奧會、冬殘奧會營造良好的氛圍。綜合運用冬奧會、冬殘奧會和春節以及民俗等景觀的元素，營造濃郁、熱烈的冬奧賽事氛圍。全面落實冬奧會生態環境保護的各項任務。

在氣象保障方面，建立了與國家氣象局等部門的聯合會商機制，密切關注大風、寒潮、霧霾、冰雪等天氣，及時發布極端天氣氣像信息，同時做好應急響應。落實好空氣質量保障措施。到昨天（26日）為止，北京市PM2.5的濃度為每立方米32微克，創造了歷史同期的最優水平。

當前，籌備工作已經進入到關鍵階段，北京市協同河北省全力把保障工作做好，確保冬奧會、冬殘奧會能夠如期安全順利舉辦。

現場記者提問，稱防疫手冊規定，對來華參奧人員實行閉環管理，東京奧運會也採取了同樣的方式，但出現了很多違規人員。北京冬奧會將採取甚麼樣的具體措施來保障有關人員遵守規定？

北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東回答指，鑑於全球疫情形勢依然嚴峻複雜，為了防止出現可能的疫情傳播，保障參賽各方、各利益相關方和中國民眾的安全，北京冬奧組委結合中國疫情防控的成功經驗和要求，借鑑了以往在全球舉辦的和正在舉辦的國際大型賽事疫情防控的成功經驗，與國際奧委會、國際殘奧委會認真研究，決定對涉奧人員要執行嚴格的閉環管理。閉環管理政策是這次冬奧會一個最突出的防疫特點，這樣能夠保障冬奧會在疫情安全的前提下舉行。

閉環管理一個很重要的特點，就是環內的人員是涉奧各利益相關方人員和中方工作人員、志願者，他們都執行同等的閉環管理政策，是和社會面嚴格區分開的。閉環管理也不會對運動員和其他參與者的自由活動有嚴格限制，因為在閉環的區域裡面，我們可以通過專用的交通工具，在駐地和場館，場館和場館之間，以及三個賽區之間自由流動。與此同時，在閉環內，運動員的奧運村或者其他利益相關方，比如媒體在簽約酒店，也會提供一些很好的體驗，像特色餐飲、特許商品零售、咖啡廳以及健身房，還有一些休閒娛樂的設施，讓大家都有一個很好的體驗。

張建東續稱，這次的測試賽北京冬奧組委就已經採取了這樣的措施，所採用的防疫措施和公布的防疫手冊上的措施基本上是一樣的。在大的閉環範圍內，運動員還是可以相對自由的通行，但必須要嚴格執行相關規定，必須要乘坐專用交通工具，不能脫離這個閉環，不能跟社會面接觸。

張建東強調，防疫手冊所闡述的一些措施都是依據最新的科研成果、專家意見，也借鑑了其他國際賽事的經驗，相信這些應對措施是可以減輕疫情風險和影響的，也希望所有涉奧人員能夠全力配合、遵守、執行這些規定。至於處罰的措施，張建東指北京冬奧組委將嚴格執行相關處罰規定。一些細節也正在和國際奧委會進行溝通，不遵守防疫手冊規定的，可能會面臨著警告、臨時或永久撤銷註冊資格、臨時或永久取消參賽資格、逐出比賽、取消相關資格等比較嚴重的後果。

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中國殘聯副理事長王梅梅補充從新冠疫情常態化下，如何確保運動員正常訓練備戰的有關情況。

王梅梅指，中國殘聯把做好備戰和籌辦工作作為重大的政治任務來抓，一手抓疫情防控，一手抓訓練備戰。新冠疫情發生以來，大家都希望在北京2022年的冬殘奧會上取得好成績。如何來確保他們能夠正常的訓練參賽，在疫情的情況下如何做到，確保這項工作做得更好，對中國也是一個很重大的考驗。備戰訓練當中，中國重點抓細落實疫情防控的各項措施，中國殘聯下發了通知，指導各省級殘聯、承訓單位以及運動隊要嚴格執行要求，國家隊所在的省市殘聯要高度重視國家隊的疫情防控工作，加大督導檢查和服務的力度，並且協調解決存在的困難和問題。國家隊實行封閉管理，在屬地疾控部門的指導下，制定了「一人一隊一策」的疫情防控方案，落實人員責任，做好訓練基地的封閉管理。同時，中國備足了防控消殺的物資，健全對內防控工作責任體系和管理制度，落實好各項措施的同時，中國的工作人員做到了各司其職，運動員遵規守紀，做好自身的防護。

同時，中國嚴格遵守各個賽區疫情防控規定，全流程、全項目、全方位參加了《相約北京》系列的冬季體育賽事，包括殘奧高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪、殘奧冰球以及輪椅冰壺等一系列測試活動。中國抓住了今年4月到6月初這麼一個難得的窗口期，舉辦了全國第11屆殘運會暨第八屆特奧會高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪、冬季兩項、殘奧冰壺和殘奧冰球這六個大項的全部比賽。也督導了各賽事組委會在舉辦地的疫情防控政策基礎上，制定和實施更加嚴格的疫情防控方案，落實四方責任，使各參賽運動員、教練員以及賽會的工作人員嚴格執行防控規定和要求，確保賽事能夠安全順利圓滿完成。

在東京殘奧會上，中國體育代表團高度重視保障殘疾人運動員的身體健康和生命安全，中國制定了疫情防控工作的方案和預案，分層落實防控責任，嚴格行蹤報告管理，督導各隊嚴格落實東京奧組委以及中國代表團疫情防控各項要求，中國實現了零感染目標。中國要把在東京的防疫經驗用於北京冬殘奧會的備戰和參賽的工作當中，特別是在接下來的三個多月時間裡，為中國冬殘奧代表隊的出訪參賽提供經驗和借鑑。

北京2022年冬殘奧會備戰和籌辦工作進入了最後的決戰決勝關鍵時期，中國還要繼續做好疫情防控常態化的訓練備戰工作，爭取在家門口取得好的成績，為國爭光，為2022年冬殘奧會的「簡約、安全、精彩」舉辦，作出應有的貢獻。具體來講，一是要及時調整方案。在中國殘聯備戰2022年冬殘奧會領導小組的領導下，根據疫情的變化，及時研判，進一步優化工作方案，確保備戰參賽工作高效、有序；二是組織精兵備戰。一手抓疫情防控，一手抓好訓練備戰，制定科學的訓練計劃，確保全面完成好決戰衝刺階段的訓練任務。適時舉辦一些國際積分賽，為運動員、運動隊爭取更多獲得國際積分機會；三是參加國際賽事。爭取多參加最後這幾個月的國際賽事，能夠增加運動員的分級、成績達標的機會，力爭更多的參賽資格；最後，還是要強化保障。進一步完善運動員的保障措施，全面提升各個運動隊以及訓練基地的保障和服務水平。

現場記者提問，稱北京冬奧會備戰已經進入衝刺階段，運動員的訓練情況如何？現在訓練備戰面臨的形勢和存在的問題有哪些？問題將會如何解決？

對此，國家體育總局副局長李穎川指出，北京冬奧會有力促進了中國冰雪運動競技體育水平的提升，在整個備戰過程中，中國堅持刻苦訓練、科學訓練、創新訓練，特別是加強了訓練條件的保障，不斷提升冰雪項目的競技實力。目前，中國運動員共有29支冰雪項目國家集訓隊，480名運動員正在全力衝刺，力爭在北京冬奧會上取得佳績。在備戰過程中，通過惡補運動員的短板、教練員的短板和專業訓練場地設施的短板，實現了北京冬奧會在109個小項全項目開展、全項目建隊、全項目訓練，力爭全項目參賽。

李穎川續稱，當2015年北京獲得本屆冬奧會舉辦權時，中國在109個小項中約有1/3的項目從來沒有開展過，在上屆平昌冬奧會，中國的參賽項目約佔項目數量總數的一半，但這屆冬奧會，作為東道主，中國力爭實現全項目參賽的目標，是一個歷史性的突破。目前，在新冠疫情全球暴發以來，國家集訓隊無法正常出國參賽和出國訓練，失去了一部分重要的冬奧會積分，而這些積分是獲得北京冬奧會參賽的一些基本條件和必經路徑，這是目前備戰參賽工作遇到的最突出問題。

與此同時，中國大部分隊伍長時間沒有參加國際賽事，缺乏與主要對手同場競技的機會，為有針對性的組織訓練增加了難度，對運動員的臨場發揮、應變能力提出了更高的要求。中國一是充分利用國內全項目訓練的條件。現在隨著在北京首鋼、二七機車車輛廠、河北承德、崇德、淶源等地訓練設施不斷更新，特別是科學化訓練的場地建設和投入使用，讓中國的運動員訓練條件得到很好保障。在全球疫情持續蔓延的背景下，確保了中國冰雪項目運動員訓練的系統性和連續性。過去在備戰期間，都是到歐美一些國家進行訓練，現在不用出國，在北京、河北這兩個地方就可以進行科學化訓練，而且條件非常好。

二是不斷提升訓練的科學化水平。中國加強了訓練工作的全過程管理，充分利用科技助力的系統來嚴格監控訓練質量，對運動員提升競技能力幫助是很大的。在最後100天的衝刺階段，各運動隊充分利用高科技的訓練設施條件，來提升訓練的針對性和實效性，力爭在北京冬奧會上展現自己最佳的競技狀態，取得最佳的成績。

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北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東先簡介說明總體籌辦情況。他表示，籌辦以來，在冬奧會工作領導小組直接指揮下，北京冬奧組委全面落實綠色、共享、開放、廉潔的辦奧理念，與國際奧委會、國際殘奧委會等方面緊密合作，統籌推進疫情防控和冬奧籌辦，目前各項準備工作已經就緒。

第一，場館和基礎設施達到辦賽要求。所有12個競賽場館全部完工，通過國際冬季單項體育組織認證，全面具備辦賽條件。國家速滑館「冰絲帶」、國家雪車雪橇中心「雪游龍」、國家跳台滑雪中心「雪如意」等新建場館，在滿足辦賽要求的同時，充分融入了中國文化元素，已成為令人矚目的標誌性建築。三個冬奧村、主媒體中心等非競賽場館已經交付使用，京張高鐵、京禮高速等基礎設施投入運營，無障礙設施環境進一步提升，全面滿足冬殘奧會的要求。

第二，賽時場館化運行模式全面實行。場館是賽事運行的基本單元，也是最重要的運行主體。去年從冬奧組委、屬地政府、業主單位等各方面抽調骨幹力量，組建了場館團隊，負責每個場館的賽事組織、疫情防控、設施維護、服務保障等工作。今年2月和4月，北京冬奧組委成功舉辦了雪上和冰上項目國內測試活動，對場館運行各項工作進行了測試檢驗。為進一步提升場館賽時運行和保障能力，今年10至12月北京冬奧組委計劃舉辦10項國際測試賽和3場國際訓練周，完全按照冬奧標準進行全要素測試，預計將有2000餘名境外運動員、隨隊官員等通過全程閉環管理來華參賽。目前，速度滑冰中國公開賽、亞洲花樣滑冰公開賽、短道速度滑冰世界杯、雪車和鋼架雪車計時賽等5項賽事已經圓滿結束，正在進行輪椅冰壺世錦賽。從結束的比賽來看，國際體育組織、參賽運動員等各方面都給予了充分肯定。北京冬奧組委將堅持問題導向，逐場進行總結盤點，深入開展整改優化，為賽時運行打下堅實基礎。

第三，賽會服務保障全面推進。堅持「三個賽區，一個標準」，全面做好各項準備工作。已確定近百家簽約酒店，制定了住宿分配方案，正在開展預訂工作。完成冬奧食品原材料供應基地、餐飲服務商遴選，制定了冬奧菜單，將滿足各客戶群的不同需求。確定41家定點醫療衛生機構，組建場館醫療救治團隊。建立賽時交通運行指揮中心，明確車輛選型，進行車輛籌措。初步確定賽會志願者名單，正在開展業務培訓。制定實施科技冬奧行動計劃，積極推進氫燃料、5G通訊、雲轉播、人工智能等新技術示範應用，這些新技術很多都與媒體和宣傳報道相關，比如在京張高鐵媒體車廂內實現了5G信號全覆蓋，在賽時就能感受到這些科技創新成果帶來的便捷高效。

第四，妥善應對新冠肺炎疫情風險。疫情是舉辦冬奧會面臨的最大挑戰。為做好疫情防控工作，與國際奧委會、世界衛生組織等成立國際疫情防控工作組，與國家衛健委、北京市、河北省等組建國內疫情防控專班和專家組。北京冬奧組委堅持把參會各方健康安全放在首位，充分發揮國際國內兩個機制的作用，制定了冬奧會疫情防控總體指導意見、總體工作方案和「一場一策」、「一館一策」的防疫措施。9月30日發布了疫情防控關鍵政策，10月25日會同國際奧委會、國際殘奧委會發布了第一版防疫手冊，明確了堅持簡化辦賽、遠端防控、疫苗接種、閉環管理、有效處置、防控一體化等6條基本原則，提出了具體防疫措施。過幾天北京冬奧組委將召開各利益相關方系列解讀會，對具體防疫政策進行全面闡釋，其中也有專門面向媒體的解讀會。

第五，宣傳推廣和文化活動持續升溫。冬奧會既是體育的盛會，也是文化的盛會。籌辦以來，北京冬奧組委發布了冬奧願景、會徽、吉祥物、火炬、體育圖標、獎牌和冬奧優秀音樂作品，在北京電視台開播冬奧紀實頻道，在全國選定了一批冬奧文化廣場，舉辦了倒計時1000天、一周年、100天等主題活動。火種採集和交接工作圓滿完成，在奧林匹克塔舉行火種歡迎儀式，發布火炬接力計劃，啟動火種展示。這些豐富多彩的文化活動，給奧林匹克運動留下了濃墨重彩的中國印跡，中外媒體都給予了全方位報道，營造了濃厚的冬奧氛圍。同時，開閉幕式相關工作也在有序推進。

第六，可持續和遺產工作成效顯著。深入實施可持續性計劃、碳中和實施方案，完成延慶和張家口賽區生態修復，實現全部場館綠色電網全覆蓋，在國家速滑館等4個場館使用新型二氧化碳制冷劑，北京冬奧會碳排放將全部中和。全面落實遺產戰略計劃，每個場館都制定了賽後利用方案，依托首都體育學院成立北京國際奧林匹克學院，北京冬季奧林匹克公園落戶首鋼，延慶奧林匹克園區、張家口崇禮奧林匹克公園賽後命名已獲批准。以冬奧籌辦為契機，大力推進冰雪場地設施建設，積極推動冰雪運動進校園、進社區，「三億人參與冰雪運動」的目標正在逐步成為現實。充分發揮冬奧會對京津冀協同發展的牽引作用，促進交通設施互聯互通、產業發展互補互促、生態環境聯防聯治、公共服務共建共享，建設京張體育文化旅游帶，推動首鋼、延慶、張家口等區域轉型發展、高質量發展。

張建東最後表示，發揮集中力量辦大事的制度優勢，與中央有關部門、北京市、河北省建立了全面融合、協調聯動的工作機制，成立運行指揮部。10月5日，在國際測試賽開賽前夕正式啟動運行，每天進行指揮調度。這一指揮體系將一直延續到賽時，隨時發現問題、解決問題，保障賽事運行高效有序。

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據此前消息，國際奧委會（IOC）早前已經審議北京冬奧會和冬殘奧會疫情防控關鍵政策，主要共有六項，包括實施閉環管理、僅向境內人士售票，以及所有註冊人員入住簽約酒店等。防疫規定還提到，參賽運動員疫苗「應接盡接」，同時所有進入閉環內的境內外冬奧參與人員和工作人員都將進行每日核酸檢測。

另外交部發言人趙立堅在周二（26日）的新聞發布會上亦指，北京的「冬奧味」愈來愈濃，周三就是北京冬奧會倒計時100天，6年多的籌辦工作已進入衝刺階段。中國將為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，「這是中國對世界的承諾，我們一定會兌現，也一定能兌現。」