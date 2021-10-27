「自殺式追求」不果　山東已婚漢辦公室當場刺殺女同事

山東泰安市早前發生一宗情殺案，已有家室的男子劉某涉嫌多次騷擾並以自殺威脅的方式追求女同事崢崢，在一度寫下保證書稱不會再糾纏後，他最終在今年4月8日在公司持刀殺害對方。

醫院病例顯示，當時崢崢頭顱嚴重畸形，頭面部、胸腹部及四肢有多處開放傷口等，部分器官更外露。事發約200日後，法院通知該案將於周五（29日）開庭審判，家屬冀望兇手能得到嚴懲，讓崢崢早日安息。



案情顯示，現年28歲的崢崢來自青島一個農村家庭，自小成績優異。2018年6月，碩士畢業後的她入職山東泰山抽水蓄電站，成為該處唯一一名女工程師，並遇上了負責新員工入職培訓、來自安全運維部門的劉某，詎料這卻是惡夢的開端。

據崢崢手機上的聊天記錄顯示，已婚的劉某在去年1月到3月間頻頻要求崢崢和他在一起。例如在1月26日至29日，他共致電崢崢67次，單在29日早上至下午數小時間就有49條來電，令崢崢不堪其擾將其封鎖。

至30日，劉某發短信透露自己已提出離婚，惟崢崢堅決表示與她無關，劉遂自稱準備了安眠藥，在短信中向崢崢道別，令後者大為緊張，託劉某的表哥半夜駕車2小時趕到劉某家，結果發現劉某安然如故。

劉某自稱準備了安眠藥。（紅星新聞）

雖然已封鎖所有聯繫方式，但崢崢仍受到劉某進一步威脅騷擾，對方不是嚷開車撞死就是吃藥自殺，令她很不安。今年2月，劉某試圖闖入崢崢的宿舍，還找女方室友拿鑰匙。在崢崢反鎖大門後，劉某在宿舍門口吞下安眠藥，隨即被送院。

更甚的是，今年3月5日，劉某埋伏在崢崢宿舍樓下，待對方下班後強行將她帶上車，一路開到青島，二人由此單獨相處了兩天。對於那兩天究竟怎樣，崢崢並未向身邊人詳述，僅稱「嚇死人了」，還透露曾被劉某拿刀威脅。

事後，劉某給崢崢發來一封保證書，提及他徹底認識到感情不能是一廂情願，更需要尊重和包容。又強調自己以後絕對不會再糾纏對方，生活中不會以任何形式、方式聯繫或接觸她，工作上則只保持純粹的同事關係。當時公司領導亦向崢崢表示，劉某的家人已承諾不會再讓劉單獨外出，並聯繫了心理醫生。

4月8日，距離逃離青島已過了1個月，在公司的再三保證下，崢崢重新上班，彼時她已決定好要換工作，並正在關注公務員考試，詎料迎來的卻是一條不歸路。

當日下午6時，劉某來到崢崢的辦公室，先用隨身攜帶的腰包擊打對方頭部致倒地，之後用腰包內的單刃尖刀連刺其胸腹部等部位多刀，最後用菜刀砍向其頭面部，令現場另外2名同事當場嚇蒙。

經鑑定，崢崢為胸部遭銳器創致心臟破裂、胸主動脈及肺動靜脈等斷裂而死亡。而一度駕車離開的劉某不久即被警方截獲，他於同月底經泰安市岱岳區人民檢察院批准，被泰安市公安局岱岳分局逮捕。據精神鑑定結果顯示，劉某在作案時無精神病，具有完全刑事責任能力。

9月3日，涉嫌故意殺人罪等三項罪名的劉某被泰安市人民檢察院向法院起訴。周日（24日），即崢崢撒手人寰199天後，家屬接到法院通知指該案將於周五開庭。

死者的弟弟周某強調，自姐姐遇害後，母親終日以淚洗面，日前還因精神恍惚而摔倒，「都不知以後生活怎麼過」。他強調，家屬的訴求一直沒變，冀司法機關能早日嚴懲兇手，判死刑且立即執行，以讓姐姐安息。