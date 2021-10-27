毛岸英生辰連續兩日發蛋炒飯做法　江蘇聯通微博被禁言警介入調查

中國聯通江蘇分公司的官方微博「江蘇聯通」，在開國領袖毛澤東的兒子毛岸英誕辰日期間，連續兩日發布如何製作「蛋炒飯」，引發社會關注。目前，「江蘇聯通」微博賬號已被禁言，警方亦已介入調查。



10月24日，江蘇聯通官方微博在毛岸英生日期間，發布了「薑蛋炒飯」的製作方法，引來部分網民炮轟。而這條微博在發出三個小時後，被江蘇聯通自行刪除。10月23日，江蘇聯通就有發布一則同樣的消息。而目前，該賬號則處於「禁言狀態」。

針對此事，中國聯通江蘇分公司相關負責人10月26日下午向《澎湃新聞》回應稱，公安機關等相關部門已介入調查且有初步調查結論，「（我們發的微博）沒有任何問題，稍後會有正式聲明」。不過，《澎湃新聞》隨後就刪除了該報道。

值得注意的是，從今年7月8日開始，江蘇聯通幾乎每日中午12時都會準時發布一條菜譜訊息，期間僅有少數幾天未發布。譬如，10月21日的微博內容為「風味小炒」菜譜、10月20日為「豬肉韭菜餃子」菜譜等。

有網民透露指，「是微博外包，兩個小女孩交班發重了，10月24日值班人發現被罵後趕緊刪除，發現23日也有再刪，警方調查沒有發現惡意。因影響惡劣，聯通處理了一批人，解除外包開始整改。」

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9月30日，電影《長津湖》上演掀起有關朝鮮戰爭的討論，有人因批評這場戰爭被拘留。也有人對毛澤東的兒子毛岸英的死因展開討論。1950年11月25日，毛澤東的兒子毛岸英在朝鮮境內遭遇美軍軍機空襲死亡。多年來中國流傳一個版本，當時毛岸英沒有理會軍中的禁令，在營地點火做蛋炒飯，令美軍偵察到營地的位置。

此前10月9日，網民「左右的佑佑」留言中出現「寒（韓）戰最大的成功就是蛋炒飯，感謝蛋炒飯」，被南昌市警方處以行政拘留10日。

10月6日，內地媒體人羅昌平在微博上發表了對志願軍烈士的羞辱性內容：將志願軍「冰雕連」稱為帶有粗口意味的「沙雕連」。10月9日，羅昌平被三亞警方刑事拘留。10月22日，羅昌平被檢察機關批准逮捕。