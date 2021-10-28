全面部署碳減排　中央發布兩份高層文件明確2030年實現碳達峰

在去年《巴黎氣候協定》達成五周年的聯合國氣候峰會上，國家主席習近平做出了承諾，提出到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。此後中國就在碳減排上做出一系列安排。近期兩個高層文件，更是對碳減排做出全面部署。



周日（24日），中共中央、中國國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發布，對中國碳達峰碳中和計劃進行系統謀劃、總體部署。《意見》提出，到2025年，中國綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升。到2030年，中國經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效，重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平，二氧化碳排放量達到峰值並實現穩中有降；到2060年，中國綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上。

《意見》提出，要堅持「全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防範風險」的工作原則；並提出了構建綠色低碳循環發展經濟體系、提升能源利用效率、提高非化石能源消費比重、降低二氧化碳排放水平、提升生態系統碳匯能力等五方面主要目標，確保如期實現碳達峰、碳中和。

此外，《意見》還明確了碳達峰碳中和工作重點任務，一是推進經濟社會發展全面綠色轉型；二是深度調整產業結構，堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展，大力發展綠色低碳產業，建設綠色製造體系；三是加快構建清潔低碳安全高效能源體系；四是加快推進低碳交通運輸體系建設；五是提升城鄉建設綠色低碳發展質量；六是加強綠色低碳重大科技攻關和推廣應用；七是持續鞏固提升碳匯能力；八是提高對外開放綠色低碳發展水平；九是健全法律法規標準和統計監測體系；十是完善政策機制。

減少碳排放是國際共有的目標。（Getty Images）

緊接着，周二（26日）國務院發布《2030年前碳達峰行動方案》，做出更為細緻的減排安排。行動方案要求，到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。「十五五」期間，到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。

行動方案提出，要因地制宜開發水電，包括積極推進水電基地建設，推動金沙江上游、瀾滄江上游、雅礱江中游、黃河上游等已納入規劃、符合生態保護要求的水電項目開工建設，推進雅魯藏布江下游水電開發，推動小水電綠色發展。

方案還提到推動西南地區水電與風電、太陽能發電協同互補。方案的目標設定為，「十四五」、「十五五」期間分別新增水電裝機容量4,000萬千瓦左右，西南地區以水電為主的可再生能源體系基本建立。

這兩個文件是中國碳達峰方面的最高指導文件，顯示了當局切實推動碳減排的意志，其實施將深刻地改變中國的經濟和能源格局。