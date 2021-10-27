煤價瘋漲發改委一周三次干預　多地每噸降價逾百元以上

9月以來，中國多地冬季取暖用煤價格上漲，部分地區取暖用煤價格漲超2倍。煤炭價格上漲引來國家發展改革委（簡稱發改委）一周內三度出手干預。



早在10月19日國家發改委組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開2021年冬季以及2022年春季能源保供工作機制煤炭專題座談會，明確將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾温暖過冬。

而針對個別地方出現了「拉閘限電」現象，對工業生產乃至民生造成不良影響，發改委也緊急出手干預。發改委10月21日再次主持召開座談會，明確提出堅決做到限電不拉閘、限電不限民用，堅決保障好民生和公共服務用能需求。此外還要求工業領域重點企業要強化責任擔當、加強行業自律，在市場需求增長、能源供應偏緊的情況下，自覺承擔工業品保供穩價主體責任，組織好日常生產和銷售經營，不得隨意漲價，確保國內供應。

今年以來，因發電需求旺盛，國內煤炭價格一直上漲，連帶使取暖用煤價格上漲。（中新社）

10月26日，據發改委消息，發改委正在按照《價格法》及制止牟取暴利等相關法律法規規定，研究建立規範的煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格長期穩定在合理區間。

發改委稱，煤炭是重要基礎性能源，對經濟社會發展影響大、與居民生活密切相關，且基本依靠國內生產、主產地集中。按照現行中國相關法律法規規定，發改委正研究將煤炭納入制止牟取暴利的商品範圍，已組織開展煤炭行業成本效益調查，測算確定正常情況下煤炭市場平均價格、平均差價率、平均利潤率及其合理幅度等。

在此基礎上，將統籌考慮煤炭行業合理成本、正常利潤和市場變化，研究建立「基準價+上下浮動」的煤炭市場價格長效機制，並加強與燃煤發電市場化電價機制的銜接，同時完善配套措施、着力強化監管，對不嚴格執行市場價格機制的行為，將依法依規嚴厲查處，引導煤炭市場回歸理性，引導煤炭價格回歸合理區間，推動煤、電行業持續協調健康發展。

近一周內發改委連續發文，聲稱全力推進煤炭產能釋放，嚴厲查處資本惡意炒作，引導煤炭價格回歸合理水平。發改委數據顯示，9月底以來，全國日均煤炭產量已比9月份增加120萬噸以上，日產量已連續創今年新高。近日大同、朔州、蒙東、鄂爾多斯、榆林等地多處煤礦主動降低煤炭坑口銷售價格，降價幅度均在100元（人民幣，下同）/噸以上，最高降價達到360元/噸。