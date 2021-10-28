公開承認美軍在台協防　蔡英文「睇死」大陸不願武統？

10月27日，在接受CNN訪談時，台灣總統蔡英文公開證實有美國軍隊駐紮在台灣，被指是幾十年來首位承認美軍以訓練為目的駐紮在台的台灣政府領導人。

在前述訪談中，蔡英文儘管沒有透露目前在台美國軍事人員的具體數量，僅表示「沒有人們想象的那麼多」，但她同時宣稱，「我們與美國有廣泛的合作，旨在提高我們的防禦能力。」



蔡英文稱，中國大陸正在「更有野心，更擴張主義了。因此，他們以前能接受的事情，現在可能就不能接受了」，她呼籲「地區民主夥伴」支持台灣這個「民主燈塔」。

雖然美軍在台存在已是長期以來「默認」的事實，但由台灣政府領導人親口證實，這還是第一次，無疑是對北京兩岸底線的又一次直接踩踏。

10月28日，台灣國防部部長邱國正緊急「滅火」，他在受訪時表示美方軍事交流人員來台與美軍進駐沒有關聯，「沒有說有（美軍）部隊駐在台灣，有交流人員與部隊進駐是沒有關聯的。」

蔡英文可能判斷大陸無意主動改變台海局勢。（Youtube@陸委會）

邱國正同時宣稱，台軍最重要的還是強化自己，不能完全指望美軍，任何友方對台灣有所幫助，「我們樂觀但不能完全指望」。

問題是，面對日漸緊繃的兩岸關係，特別是在大陸武統聲浪高漲的當下，蔡英文為何敢於不斷實質性挑戰北京的底線？

尤其從民進黨上台以來，通過幾年間對北京的觀察，台灣政府很可能逐步形成了對兩岸局勢的某種根本判斷，此種判斷成為支持或曰推動民進黨連續衝擊北京兩岸底線的邏輯起點。

換句話說，蔡英文可能「睇死」北京不會或不願武統，或至少斷定大陸不會在可預期的時間段內令武統進入實操階段——這使得民進黨對北京底線的進逼表面上似乎在「玩火」，實則除去國台辦的慣例譴責，並不會有任何更多的實質損傷。

諸如大陸軍機在台灣西南空域常態巡航等行動，雖然看似規模龐大，但此類「威懾」長期表現出的可預測性和相對保守，大概率會進一步鑿實民進黨的上述判斷，即大陸無意主動改變台海態勢。

北京或許注意到自身底線不斷被挑戰的這一事實，則採取何種方式作為應對至為關鍵，免於台海局勢進一步滑向不可收拾、難以迴旋的逼仄境地。