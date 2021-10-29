120萬一針「抗癌神藥」被指天價　業內：多方面決定短期不會降價

自今年6月以來，先後兩款CAR-T細胞治療產品（被譽為「抗癌神藥」）在內地正式獲批上市。據了解，以「120萬元（人民幣，下同）打一針，2個月癌細胞清零」。

而至於為何CAR-T產品的定價如此之高，復星凱特回應表示，由於CAR-T細胞治療產品是高度定制化的藥品，其價格由多方面因素決定，其中包括運營、生產、研發、物流等各類成本。



今年6月，復星醫藥旗下合資公司復星凱特的CAR-T細胞治療產品「阿基崙賽注射液」（奕凱達）在內地獲批，成為國內首個獲批上市的CAR-T細胞治療產品。（微博＠浦東發布）

據《澎湃新聞》報道，CAR-T療法屬細胞治療，主要通過基因工程技術，人工改造腫瘤患者的T淋巴細胞，在體外大量培養後生成腫瘤特異性CAR-T細胞，再將其回輸入患者體內用以攻擊癌細胞，進而達到治療疾病的目標。

今年6月，復星醫藥旗下合資公司復星凱特的CAR-T細胞治療產品「阿基崙賽注射液」（奕凱達）在內地獲批，成為國內首個獲批上市的CAR-T細胞治療產品。今年9月，藥明巨諾的「瑞基奧崙賽注射液」（倍諾達）正式獲批。

據了解，CAR-T細胞治療產品被譽為「抗癌神藥」，但從公開研究成果看，其主要針對血液腫瘤（如白血病等）。而目前內地上市的兩款CAR-T細胞治療產品適應症均是淋巴瘤。

隨著先後兩款的CAR-T細胞治療產品在內地獲批上市，它的價錢亦備受關注，有訂單顯示「阿基崙賽注射液」的零售價為每支120萬元，約68ml，被指為「天價」。

有訂單顯示「阿基崙賽注射液」的零售價為每支120萬元，約68ml，被指為「天價」。（微博＠浦東發布）

至於為何CAR-T產品的定價如此之高，復星凱特方面回應指，「該產品目前在中國的定價為全球最低」，目前該療法在全球各個國家的定價基本為250萬元左右，而國內獲批的產品完全技術引進的原研產品Yescarta（全球第二款獲批的CAR-T產品），工藝技術遵照其在其他國家相同的流程。

亦有腫瘤科醫生表示，國外看病本身就較貴，而中國的診療費相對便宜，也顯得產品費用很貴。「費用問題最終還是要根據企業生產成本等具體情況來定，也要與整體經濟水平掛鉤。醫生和患者肯定希望越便宜越好，但如果創新得不到回報，企業沒動力開發，最終受害的還是患者。」

那麼，內地的商業保險可否解決CAR-T細胞治療產品的告誡問題呢？有業內觀點認為，在廣覆蓋、保基本的醫保政策之下，國家醫保短時間內不太可能為CAR-T療法買單。通過商業保險解決CAR-T療法可及性成為各家CAR-T企業共同的思路。

中山大學醫藥經濟研究所所長宣建偉表示，「依靠商保解決CAR-T療法的支付問題，樂觀來說，三四年，悲觀說，得五六七八年」。但隨著使用量的上升，其價格會相應下降，「不會像其他藥降那麽多，這是比較客觀的評估。」