解放軍推「軍人配偶免費醫療」　「槍桿子」待遇再升級

10月27日，北京宣佈即將在2022年施行一項福利改革，旨在為解放軍家屬提供更優渥的醫療待遇。這可以視為北京優待「解放軍」的最新動作，背後可能不僅僅體現高層的備戰意識。

在10月27日中央軍委辦公廳的一份文件《軍人及軍隊相關人員醫療待遇保障暫行規定》中，北京明確將給予解放軍「軍人配偶免費醫療、軍官軍士父母和配偶父母優惠醫療」等優待條件。



醫療，與教育、住房、養老等一起被視為壓在當代中國人身上的「四座大山」。尤其是醫療體系，儘管經歷多年的反覆改革，並擁有世界上最為龐大的醫療保障體系，但是這無法解決重大病患者和弱勢群體的醫療問題。

中國學界和民間一直呼籲中國政府效法外國免費醫療經驗，但是至今僅有個別地區實現。2021年全國政協委員、北京中醫藥大學教授張其成在提案中提到，「全民免費醫療」是根除這些問題的「上上策」。他認為，「因病返貧的潛在危機依然存在，醫療費用居高不下，過度檢查、過度治療、過度用藥問題依然嚴重，醫患矛盾沒有得到根本解決。」

但是，10月26日國家醫保局在答覆委員提案時解釋說，實行「免費醫療」不利於中國醫療保障制度「長期穩定可持續發展」，「在當前社會和經濟發展條件下，醫保籌資水平還不高，基金支撐能力還不足，醫療保障仍需堅持保基本原則，個人承擔一定的醫療衛生支出責任仍有必要」。

在全民免費無法實現的背景下，北京為軍人家屬提供的醫療減免可以被認為是一項特別的優待。

事實上，2015年北京「軍改」遠不僅僅涉及解放軍編成和指揮體系，也包括他們的福利待遇問題。中國軍費開支中，人員生活費開支佔比自2013年至2016年持續提高，到2017年接近百分之三十。

2021年初，香港《南華早報》曾經引述解放軍內部人士稱，解放軍2021年預料將為軍官加薪40%，其中以駐紮西藏、新疆及東海、南海等邊境部隊，及前景看好的年輕軍官最為受益。此舉目的是為吸引和保留人才，並讓年輕軍人對正在進行的改革產生信心。

報導引述一名要求匿名的北京上校說法，這波調薪將讓他額外獲得最多人民幣7,000元人民幣的收入，預計他的月收入將超過2萬元。

除此之外，北京還推動制定了《退役軍人保障法》， 它給予退役軍人優先錄用的權利、獲得創業特別幫扶等待遇。