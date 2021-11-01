網傳殲31隱形戰機首飛照　新一代艦載機面世在望？

被認為將上艦中國003型航母的新一代艦載機殲-31首飛畫面曝光，引發關注。



綜合網絡10月29日消息，一架綠皮殲-31戰機首飛照片在網絡傳開。根據照片顯示，該機襟翼獨立，副翼在摺疊翼上，具備艦載機一般特徵。

據了解，殲-31由中國工程院院士、中航集團副總工程師孫聰擔任總設計師，其採用常規氣動佈局，配備了DSI進氣道、梯形主翼、傾斜雙垂尾及內置彈倉，具備典型隱形戰機的特徵，可被探測性較低，因此生存能力較高。

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此外，該戰機擁有優異的電子對抗性能，可完成目標探測、外部訊息綜合處理及多目標超視距大離軸角全向攻擊等任務，有較高的性價比。殲-31將採用新開發的兩台高性能小涵道比渦扇發動機作為推進系統，並裝配一門航炮，具有較強的內埋及外掛能力，可掛裝多種先進的空對空、空對地武器。

值得注意的是，在2021年第十三屆珠海航展上，殲-31再次亮相，而這一次，它還與強大的PL-15E導彈一起展出。

《印度國防新聞》網站對此報道稱，殲-31隱形戰機和機載武器裝備都是頂級的，它們的搭配將使戰鬥力更加強大，躋身世界一流之列。

隨着殲-31的首飛，有關003型航母進展的消息也接連被披露。更有最新衛星照顯示，003型航母甲板中部的兩大動力艙開口已經封艙倉。但甲板的開口仍在。另外艦首甲板的電磁彈射器正在施工中。

003型航母最新進展（點擊大圖瀏覽）：

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因殲-31被認為是003型航母的新一代艦載機，因此有分析稱，殲-31估計和003進度差不多。

此前9月29日，在珠海航展新聞發布會上，中國海軍殲-15艦載機的總設計師孫聰表示，今年晚些時候，人們應該能夠看到下一代艦載戰鬥機的好消息。他表示，在時機成熟時，將公布更多有關新艦載機的訊息。

同時中國航空工業集團公司在其社交媒體平台上也表示，新的艦載飛機將在2021年底前公布。