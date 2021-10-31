G20｜習近平視像談科技創新　批「人為搞小圈子」：百害無一益

10月30日，中共總書記、國家主席習近平習近平以視像方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會第一階段會議。習近平在視像會議提到，二十國集團應合力挖掘創新增長潛力，「人為搞小圈子，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益。」
據《新華社》消息，習近平在會議上指出，當前新冠肺炎（COVID-19）疫情持續反覆，世界經濟復甦脆弱，氣候變化挑戰突出，地區熱點問題頻發。面對世界百年未有之大變局和世紀疫情，二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，要為人類未來負起應有的責任。
習近平提出五點建議。第一，團結合作，攜手抗疫。他提到。目前，中國已向100多個國家和國際組織提供超過16億劑疫苗，2021年全年將對外提供超過20億劑。第二，加強協調，促進復甦。第三，普惠包容，共同發展。
第四則是創新驅動，挖掘動力。習近平表示，二十國集團應合力挖掘創新增長潛力，在充分參與、廣泛共識基礎上制定規則，為創新驅動發展營造良好生態。「人為搞小圈子，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益。」
第五點則是和諧共生，綠色永續。習近平表示，二十國集團應該推動全面落實應對氣候變化《巴黎協定》，支持《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會和《生物多樣性公約》第十五次締約方大會取得成功。他認為，發達國家應該在減排問題上作出表率，充分照顧發展中國家的特殊困難和關切，落實氣候融資承諾，並在技術、能力建設等方面為發展中國家提供支持。
習近平也指出，中國古人說：「誠信者，天下之結也。」就是說誠信是結交天下的根本。中國將堅持對外開放的基本國策，發揮超大規模市場優勢和內需潛力，為世界經濟注入更多新動能。他最後強調，構建人類命運共同體需要世界各國不懈努力。道阻且長，行則將至，行而不輟，則未來可期。
據了解，G20峰會於10月30日至31日在意大利羅馬召開，由意大利總理德拉吉（Mario Draghi）主持，作為習近平特別代表的國務委員兼外長王毅29日已抵達羅馬。