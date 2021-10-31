G20｜習近平視像談科技創新　批「人為搞小圈子」：百害無一益

10月30日，中共總書記、國家主席習近平習近平以視像方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會第一階段會議。習近平在視像會議提到，二十國集團應合力挖掘創新增長潛力，「人為搞小圈子，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益。」



2021年10月30日，俄羅斯外長拉夫羅夫和中國外長王毅在意大利羅馬舉行的二十國集團（G20）領導人峰會期間會晤時合照。（Reuters）

據《新華社》消息，習近平在會議上指出，當前新冠肺炎（COVID-19）疫情持續反覆，世界經濟復甦脆弱，氣候變化挑戰突出，地區熱點問題頻發。面對世界百年未有之大變局和世紀疫情，二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，要為人類未來負起應有的責任。

習近平提出五點建議。第一，團結合作，攜手抗疫。他提到。目前，中國已向100多個國家和國際組織提供超過16億劑疫苗，2021年全年將對外提供超過20億劑。第二，加強協調，促進復甦。第三，普惠包容，共同發展。

第四則是創新驅動，挖掘動力。習近平表示，二十國集團應合力挖掘創新增長潛力，在充分參與、廣泛共識基礎上制定規則，為創新驅動發展營造良好生態。「人為搞小圈子，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益。」

習近平指出人為搞小圈子，以意識形態畫線，對科技創新百害而無一利。（新華社）

第五點則是和諧共生，綠色永續。習近平表示，二十國集團應該推動全面落實應對氣候變化《巴黎協定》，支持《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會和《生物多樣性公約》第十五次締約方大會取得成功。他認為，發達國家應該在減排問題上作出表率，充分照顧發展中國家的特殊困難和關切，落實氣候融資承諾，並在技術、能力建設等方面為發展中國家提供支持。

習近平也指出，中國古人說：「誠信者，天下之結也。」就是說誠信是結交天下的根本。中國將堅持對外開放的基本國策，發揮超大規模市場優勢和內需潛力，為世界經濟注入更多新動能。他最後強調，構建人類命運共同體需要世界各國不懈努力。道阻且長，行則將至，行而不輟，則未來可期。



據了解，G20峰會於10月30日至31日在意大利羅馬召開，由意大利總理德拉吉（Mario Draghi）主持，作為習近平特別代表的國務委員兼外長王毅29日已抵達羅馬。