曾在能源系統任職多年　中國工程院院士王安涉嫌嚴重違紀違法被查

中共持續反腐，據最新消息，中國工程院院士王安涉嫌嚴重違紀違法被查，引發關注。



10月29日，據中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、天津市紀委監委消息：中國國際工程諮詢有限公司原黨委書記、董事長王安涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

王安曾登上央視接受採訪。（央視截圖）

公開資料顯示，王安於1958年9月出生。王安在能源系統輾轉任職多地，曾任神華集團有限責任公司副總經理，2008年9月調任中國中煤能源集團公司董事、總經理、黨委副書記，並擔任中國中煤能源股份有限公司董事長、執行董事，2014年8月任中國中煤能源集團有限公司董事長。

2015年9月，王安調任中國國際工程諮詢公司黨組書記、總經理，2017年12月任公司董事長。

在學界，王安的身份是一位中國工程院院士。據中國工程院官網介紹，2009年，王安當選中國工程院院士，他是現代煤礦採礦工程專家。王安長期從事煤炭開發領域的技術研究和工程管理。中國工程院網於10月30日已將王安的院士個人訊息網頁下架。

近年來，隨着中共反腐力度持續加強，院士被查已非個例。在王安之前，中國工程院原院士、中國農業大學農業生物技術國家重點實驗室主任李寧，中國工程院原院士、原總後勤部軍需物資油料部副部長周國泰，中國工程院原院士、中國環境科學研究院原院長孟偉已先後被查。上述三人均已被撤銷中國工程院院士稱號。