內地疫情｜孫春蘭赴甘肅調研：認真排查疫情跨區域傳播漏洞

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（30日）新增本土確診病例48宗，本土無症狀感染者2宗。

新華社報道指，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭28日至30日到甘肅省蘭州市、天水市調研指導疫情防控工作。

孫春蘭表示，要迅速採取果斷措施，持續抓好部署任務的落實，力爭盡快控制疫情，又指要認真排查疫情跨區域傳播的漏洞。



孫春蘭又表示，這次疫情感染者病情發展快，重症患者超過20%，有基礎病的老年人多，要精心救治每一位患者，堅持同質化、規範化治療，組織專家團隊對重症病例進行「一對一」分類施治。

孫春蘭指出，當前全國疫情仍然複雜嚴峻，要始終堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略，壓實「四方責任」、落實「四早」要求，防止疫情規模性輸入和反彈。要認真排查疫情跨區域傳播的漏洞，總結汲取教訓，完善核酸檢測、信息共享、區域協查等防控機制，避免防控出現盲區、漏管失控。

據內媒《北京日報》31日報道，在13天時間內，內地報告新增陽性病例已超過400宗，其中「旅行團傳播鏈」共造成12省區市348宗陽性個案，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、山東等12省區市。