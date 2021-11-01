國台辦副主任談「統一紅利」　陸委會：絕不接受北京設定的路徑

國台辦副主任劉軍川近日談到「統一之利」，台灣陸委會強調，北京沒有認清國際現勢及兩岸關係現況，缺乏反思其內部治理困境，一廂情願描繪統一後台灣發展路徑，早已被台灣人民堅定拒絕。



據台灣《中央社》報道，國台辦副主任劉軍川29日在第4屆「國家統一與民族復興」研討會視訊致詞時提到「祖國統一、民族復興既是大義，更具大利」，並稱統一後，台灣人的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯；台灣民眾「在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴，與大陸同胞一道，共同參與全球治理和人類命運共同體構建」等。

對此，陸委會10月30日發布新聞稿表示，北京當局蠻橫設定、一廂情願描繪統一後台灣發展路徑，陸委會「對於中方長期自處於謊言與妄想中的對台工作思維格局，表示高度疑慮。」陸委會表示，台灣長期抵禦中共威脅挑戰，「絕不接受北京設定的路徑」，總統蔡英文提出的「四個堅持」，就是不屈服威脅的堅定立場及最大共識。

蔡英文日前提出「四個堅持」，國台辦定調為「兩國論」。（台總統府供圖）

陸委會指出，國台辦此時再度宣傳操作此舊調，誆稱統一後台灣民眾及各領域如何受益等，都是統戰欺騙、誘導台方參與其所謂「一國兩制台灣方案」的「民主協商」，陸委會提醒各界留意。

陸委會表示，台灣人民早已看清中共治理下缺乏民主自由的中國大陸現況，也奉勸北京當局應面向其內部完善治理，正視其人民民主訴求，以及國際社會對其譭棄香港「一國兩制」承諾、新疆西藏等高壓極端治理的改善要求。

陸委會也強調，中共自1980年代對台提出的「一國兩制」，即具根本的矛盾性，主要關鍵在於中共本身政治社會制度缺陷；而台灣朝野及主流民意長期以來均堅拒此一主張。

陸委會呼籲對岸唯有通過對話及健康有序交流，雙方分歧或有望化解；企圖繞過公權力、以統戰分化手法處理兩岸關係，終究只是捨本逐末的旁門左道。

此外，當前中國大陸面臨能源、經濟及金融系統性風險，陸委會表示，大陸方面唯有加速政治經濟改革，放棄對外霸權擴張及挑釁，才能真正謀求其人民福祉。

據了解，近日兩岸關係再次陷入緊張，中國大陸對蔡英文證實美軍駐台灣反應強烈。解放軍原南京軍區副司令員王洪光在《今日頭條》發文稱，公開承認美國在台駐軍，是蔡英文在台獨道路上前進的關鍵一步，是對大陸的公開打臉。「大陸是可忍，孰不可忍」。