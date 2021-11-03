運載火箭結構製造新突破　內地成功研製最大整體成形箱底

中國航天科技集團公布，中國最大整體成形箱底超長貯箱，在中國航天科技集團有限公司八院800所成功合零。貯箱成功合零，標誌着新型運載火箭結構研製完成里程碑式節點。



11月2日，中國航天科技集團八院透露，中國新型運載火箭一級液氧箱靜力件，近日在八院800所成功合零。該貯箱箱底採用旋壓技術整體成形，直徑達3.8米，總長度達21米，為國內最大整體成形箱底，亦是國內最長的運載火箭推進劑貯箱之一。貯箱現已通過相關試驗考核，標誌八院初步具備整體旋壓箱底工程化應用能力。

該貯箱是目前國內最長的運載火箭推進劑貯箱之一。（微博@中國航天科技集團）

據介紹，貯箱占火箭結構重量60%以上，堪稱是火箭身上的「大塊頭」部件。其中，箱底作為運載火箭貯箱的關鍵構件，國內普遍採用「分塊成形+拼焊」的方法加工。

瞄準新型運載火箭結構高可靠性、輕量化、快捷製造的需求，在貯箱研製中，800所採用整體旋壓箱底替代原有瓜瓣拼焊結構箱底。整體旋壓箱底猶如一個薄薄的「大碗」，不僅尺寸大（直徑3.8米、高度約1.2米）、壁厚小（最小壁厚2-3毫米），而且加工精度要求極高。

（微博@中國航天科技集團）

相比於原有拼焊結構箱底，整體旋壓箱底消除了「一環八縱」9條主焊縫，單個箱底減少焊縫16.5米，相比原來減少約60%，進一步提高貯箱箱底的製造精度和可靠性。同時，箱底製造工序由原來的23道縮減為11道，產品研製周期縮短20%以上、勞動強度降低40%以上。

除此之外，800所在前期成功研製5米級長筒段的基礎上，又掌握了大直徑箱底整體成形技術，運載火箭結構製造技術不斷取得突破性的進展，後續將圍繞高質量、高效率、高效益的原則，持續推動運載火箭結構製造的整體化、輕量化、大型化。