河南平頂山巴士司機集體停運討薪　官方：運營成本嚴重倒掛

河南平頂山市公共交通有限公司近日因拖欠巴士司機和後勤工作人員工資，而引發集體停運討薪，有司機稱已被拖欠8個月工資，後勤人員更被拖欠一年多。目前，全市巴士線路已恢復運行。報道指，討薪事件背後，存在巴士收入與成本倒掛嚴重的情況。



事發於周一（11日），據一名巴士司機介紹，公司已拖欠司機8個月工資，拖欠後勤人員一年多，社保只交到2017年，大家生活都非常困難，「不是罷工，百十號人都在公司討薪」。他又指，公司稱會在一周內解決4個月的工資，但能否實現是未知數。平頂山公交工會一名工作人員亦表示，自己也被拖欠工資多月，已經記不清具體幾個月了。而在抖音、微博等平台上，不少市民都反映周一沒有巴士運營，出行遇到不便。目前，全市巴士線路均已恢復正常運行。

周二（2日），平頂山市民熱線一名工作人員表示，平頂山市公共交通有限公司此前因為運營成本嚴重倒掛，無力支付員工工資，目前平頂山市交通運輸局已介入，該問題正在協調中。另有參與討薪的司機介紹，公司已補發2個月工資 。

據極目新聞報道，2020年至今，已有多名平頂山公交公司員工曾在「人民網領導留言板」反映拖欠工資、社保等問題，今年6月8日，平頂山市交通運輸局回應稱，市公交公司一線駕駛員工資發放到2020年11月，後勤職工工資發放到2020年7月。由於公交的公益屬性，收入與成本倒掛嚴重，政策性補貼滯後，近幾年票價降低、免費群體由70歲降為60歲等原因導致公司資金緊張，運營困難，加之疫情發生以來，2020年公司營運收入驟減，拖欠職工工資嚴重。

5月12日，交通運輸局又在對網民的回覆中還提到，受疫情等多種因素影響，公交公司2020年全年營運收入2545萬元（人民幣．下同），較2019年減少了6220萬元，減幅達71%，生產經營形勢十分嚴峻。