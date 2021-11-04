內地疫情｜昨再增逾百宗本土遍布14省份　重災區黑龍江省佔近半

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（3日）新增104宗確診個案，其中87宗為本土個案；另有新增31宗無症狀感染者，包括16宗本土感染。



甘肅蘭州本輪本土疫情首批確診者出院繼續接受康復觀察。（新華社）

本土確診個案方面，黑龍江45宗，其中黑河市44宗、哈爾濱市1宗；河北23宗，其中石家莊市20宗、辛集市3宗；寧夏4宗、均在銀川市；江蘇3宗，均在常州市；河南3宗，其中鄭州市2宗、周口市1宗；內蒙古2宗，均在阿拉善盟；四川2宗，均在成都市；甘肅2宗，其中蘭州市1宗、天水市1宗；山東1宗，在日照市；重慶1宗，在沙坪壩區；青海1宗，在西寧市。其中，包括2宗是由無症狀感染者轉為確診個案，山東1宗、四川1宗。

而本土無症狀感染者就有16宗，包括河南6宗，均在鄭州市；江西5宗，均在上饒市；黑龍江1宗，在哈爾濱市；江蘇1宗，在常州市；浙江1宗，在嘉興市；山東1宗，在日照市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。

截至3日24時，內地現有確診個案1080宗（其中重症36宗），尚有41773名密切接觸者接受醫學觀察；尚有406宗無症狀感染者（境外輸入343宗）接受醫學觀察。

據黑龍江衛健委通報，截至3日24時，黑龍江現有本土確診189宗、本土無症狀感染者2宗。

另據《北京日報》統計，自10月17日陝西西安通報2宗外省遊客核酸檢測陽性以來，疫情持續擴散。本輪疫情已波及北京、河北、甘肅、內蒙古、貴州、黑龍江、陜西、青海、重慶、四川、湖北、江西、雲南、寧夏、山東、湖南、河南、江蘇、浙江等19個省份。其中「旅行團傳播鏈」已造成15個省份497宗陽性感染者。

截止目前，內蒙古、甘肅、黑龍江等省份的本土確診個案均已過百。根據專家研判結果顯示，黑龍江、內蒙古兩地個案為境外輸入引起，但來源不同。另外，截至11月3日21時，內地共有3個高風險地區及55個中風險地區。