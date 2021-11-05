中國成功發射廣目地球科學衛星　支援聯合國可持續發展計劃

11月5日10時19分，中國在太原衛星發射中心用長征六號運載火箭，成功將廣目地球科學衛星發射升空。衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得成功。



據微信公號「上海航天」報道，長征六號運載火箭是由中國航天科技集團八院研製的低温液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可實施一箭單星或多星發射，其太陽同步圓軌道運載能力可達1.0噸（軌道高度700公里）。

報道稱，本次搭載的廣目地球科學衛星是全球首顆專門服務聯合國2030年可持續發展議程的科學衛星，由上海微小衛星工程中心研製。

長征六號運載火箭，成功將廣目地球科學衛星發射升空。（微博＠我們的太空）

長征六號運載火箭自2015年首飛以來，發射任務從最初的2年1發到今年的1年4發，呈現出高密度發射態勢。本次發射是長六型號02批的首秀，相比於01批的7發火箭，型號02批最大的特點是對箭上電氣系統進行了多項「改頭換面」的技術狀態更改，讓火箭在高密度發射的形勢下質量更可靠、能力更全面、操作更簡潔。

為了高效率完成發射場各項任務，長六型號繼續採用電子質量確認制，通過數字化手段持續優化質量確認項目。通過運用運載火箭發射場數字化管理系統，以無紙化形式對各項工作的質量記錄進行檢查確認，極大提升了靶場工作效率和質量。

同時，由於長六型號採取「三平」測發模式以及無固定塔架簡易發射，火箭要在無塔架包裹的情況下面臨着零下十餘度的低温考驗。為此，型號參考以往冬季發射成功經驗，組織各系統開展冬季發射專項複查，確保人員安全、產品安全、操作安全。

本次發射是長征系列運載火箭第395次發射，是八院抓總研製的長征系列運載火箭第144次飛行試驗，是長征六號運載火箭的第8次發射。