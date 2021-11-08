六中全會今召開料審「歷史決議」　新華社發長文列習近平政績

中共十九屆六中全會於11月8日登場，中共近日密集造勢，官方新華社11月6日發表題為《習近平帶領百年大黨奮進新徵程》的特稿，細數習近平擔任中共總書記9年以來中國取得的成就。



新華社的該篇萬字長文，分6個部分闡述了習近平執政9年以來的政績。

文章稱，習近平帶領中共邁入新時代，實現了第一個百年奮鬥目標，也就是全面建成小康社會，並開始實施雄心勃勃的新現代化建設綱要，邁上民族全面復興的第二個百年奮鬥目標的新徵程。

文章在開篇從習近平16歲到梁家河插隊時講起，回溯了他在基層的工作經歷，並引述習近平回憶這段經歷時說：「1982年，我主動要求從中央機關再次到基層去，到群眾中去。我說要像愛父母那樣愛老百姓。」他說，最深的一個體會是，最難時最大的靠山是人民群眾，一是不信邪，在你最需要時伸手援助；二是教你做人做事長見識；三是堅韌不拔吃苦耐勞。

在文章的第二部分，文章降到習近平執政以來的反腐政績，文章提到，2021年，習近平組織領導的反腐敗鬥爭進入第九年。國慶假日之際，中共中央紀委國家監委又公布兩名前政法系統部級官員被查處。而金融系統今年已打掉二十多個貪腐高管。

文章稱，9年中，貪腐官員紛紛落馬，其中省部級以上官員約400人。這裏面有一名負責政法的中央政治局前常委、兩名軍委前副主席和一名中辦前主任。

外逃貪官以前會被認為躲進了萬無一失的「避風港」。而2014年至2020年間，有8300多人從120多個國家和地區被緝拿歸案。

一項頗受矚目的重大改革是推動關係到長治久安的制度現代化，核心是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化。這被稱作工業、農業、國防和科學技術「四個現代化」之後的「第五個現代化」。

文章隨後提及習近平執政以後的實幹作風，文章稱，近年來，在習近平的領導下，中共妥善應對了中美貿易戰、南海仲裁、中印邊境問題和香港反修例風波。

據悉，8月最後一天召開的中共中央政治局會議，做出了今年11月在北京召開中共第十九屆六中全會的決議。決議提出，這次全會的主要議程是，「中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結中共百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題。」

中共前兩個「歷史決議」分別是1945年中共六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》和1981年十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。這兩個歷史決議都是在中共歷史的關鍵轉折點上做出的總結，分別確立了毛澤東和鄧小平在中共黨內和全國的領導核心地位，確立了一個新的時代的開啟。