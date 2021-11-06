中國商務部：將有序擴大電信和醫療等服務業領域開放

隨着中國營商環境的日益改善、投資促進和招商引資力度不斷加大，中國已經成為全球跨國投資的主要目的地。

中國媒體《21世紀經濟報道》11月6日報道，中國商務部外國投資管理司司長宗長青11月5日在第四屆中國國際進口博覽會外商投資促進專題發布會上表示，中國吸收外資全球佔比大幅提高。2017年到2020年，中國連續四年保持第二大外資流入國地位。

宗長青說，下一步在全面抓好穩外資工作的同時，將圍繞進博會等重大展會舉辦，創新招商引資方式，提升服務保障水平，優化公平競爭環境，讓更多參展商變投資商。

宗長青強調，外商投資企業有效助推中國產業結構升級，帶動找那個國深度融入全球產業鏈供應鏈，為全面建成小康社會發揮了重要作用。

宗長青還表示，「十三五」時期，中國開放力度越來越大，政策支撐越來越強，管理體制越來越優，投資環境越來越好。展望「十四五」，在全面抓好穩外資工作的同時，還將持續擴大對外開放，圍繞舉辦進博會、服貿會、中博會、投洽會等重大展會持續提升投資促進水平，持續加強重點外資企業和項目服務保障，持續優化營商環境。

宗長青透露，下一步，中國將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，出台自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單。