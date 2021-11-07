新冠肺炎｜甘肅旅行團疫情擴至13省　國家工作組：風險較預估可控

內地新冠肺炎疫情持續，自10月18日甘肅省本輪疫情出現首宗核酸檢測陽性人員以來，相關疫情擴至十餘個省份，但近日甘肅省內新發個案已大幅減少。

國務院聯防聯控機制綜合組甘肅工作組表示，全省疫情已基本得到控制，風險比預估的要可控，形勢比預想的要樂觀。



安徽、甘肅等地相繼出現孕婦被登記為「已接種疫苗」事件。（微博）

累計接種疫苗23億劑次 3千萬人打「加強針」

國務院聯防聯控機制11月6日召開新聞發布會，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒指，10月中旬以來，全球新增確診病例數連續反彈，中國外防輸入壓力持續加大。當前，中國多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸，發現多條傳播鏈條。截至11月5日24時，疫情波及20個省份，疊加冬春季季節因素，防控形勢嚴峻複雜。

會上公布，截至11月5日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗231162.6萬劑次，完成全程接種的人數為107245.4萬人；已完成加強免疫接種的人數為3797.3萬人。

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，病毒基因測序和流調溯源結果顯示，本輪疫情由多個不關聯的境外輸入源頭引起。

10月19日，甘肅一處超市開展全面消毒作業。（新華社）

甘肅疫情「風險比預估可控」

本次疫情當中的一大重點，是10月中旬起甘肅爆發的「旅行團傳播鏈」，已擴散至13省市區。對此，國務院聯防聯控機制綜合組甘肅工作組指出，截至5日，張掖、隴南、嘉峪關已連續7天以上無新發陽性病例。蘭州已連續5天無社會面陽性病例，全省疫情已基本得到控制。（按：11月6日，甘肅蘭州市、天水又分別新增1宗本土個案。）

工作組表示，連日來，張掖、隴南、嘉峪關三地不斷進行監測、進行檢驗，沒有發現新的更多問題；近兩日，蘭州和天水所發現的陽性病例，均在集中隔離觀察點上，並無社會面陽性病例發生，因此，風險比預估的要可控，形勢比預想的要樂觀。

工作組指，疫情處置速度快、效率高。甘肅工作組與省委省政府共同研究防控策略，完善防控措施，兩周左右，全省疫情有效控制，說明疫情處置有力高效。從去年3月至今，甘肅省已近600天沒有規模性疫情，面對此次來勢洶洶的德爾塔變異毒株，甘肅省幹部和群眾克服了「底子薄、基礎差、經驗少」等困難，用敬業奉獻精神和扎實有效的執行力落實了疫情防控處置舉措。