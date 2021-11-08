神舟十三號｜航天員將駐留空間站半年　執行多項關鍵技術實驗

2021年11月8日1時16分，經過約6.5小時的出艙活動，神舟十三號航天員乘組密切協同，完成出艙活動期間全部既定任務，此次是空間站階段第三次航天員出艙活動，也是中國航天史上首次有女航天員參加的出艙活動。



據央視報道，神舟十三號任務是空間站關鍵技術驗證階段的最後一次任務，航天員乘組將在空間站完成6個月的駐留，這期間他們還將完成機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等空間站組裝建造關鍵技術試驗，繼續為後續任務奠定基礎。



消息指出，關鍵技術驗證階段結束後，在空間站組裝建造階段，問天實驗艙和夢天實驗艙將相繼發射，兩個實驗艙都要先與核心艙的前向對接口對接，再由機械臂轉移到核心艙兩側，與核心艙形成一個「T」字形的組合體。在正式實施實驗艙轉位之前，神舟十三號乘組將利用天舟二號貨運飛船作為實驗艙轉位試驗的對象，進行轉位試驗。

其中，中國航天科技集團第五研究院空間站系統主管設計師李學冬介紹稱，「我們天舟二號現在是對在我們核心艙的前向，後續通過機械臂轉到我們的側向，就驗證我們問天艙對接之後它的轉位的過程。這是我們空間站組裝建造階段最後形成『T』字形以前必須掌握的一個轉位技術。」

預計2022年初，天舟二號貨運飛船將完成它的使命，撤離空間站。此後，神舟十三號乘組也將完成任務返回地球。在神舟十四號乘組進駐空間站後，問天實驗艙將啟程奔赴空間站。

據了解，問天實驗艙的氣閘艙可以與核心艙的節點艙互為備份，到時它將是航天員實施出艙活動的第一選擇。

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神舟十三號載人飛船在10月16日發射升空，3名航天員翟志剛、王亞平、葉光富順利進入中國太空站，將在空間站駐留六個月。

據此前官方介紹，此次飛行任務有五大主要目的：一是開展機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等空間站組裝建造關鍵技術試驗；二是進行2次至3次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續空間站建造任務做準備；三是進一步驗證航天員在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術。

四是進行航天醫學、微重力物理領域等科學技術試驗與應用，開展多樣化科普教育活動；五是全面考核工程各系統執行空間站任務的功能性能，以及系統間的匹配性。