陝西暴雪村民摔倒被木棍刺破喉嚨　大雪封路直升機26分鐘緊急救援

11月7日，陝西榆林因暴雪天氣道路受阻，但一位村民意外摔倒被木棍刺破喉嚨急需手術，透過救援直升機僅用26分鐘便送達醫院；另一位村民則是盆骨骨折，同樣用直升機救援25分鐘送抵醫院。



據陝西雷盾航空公司總經理表示，由於村民住在山區，大雪封路的情況下5個小時車程都難以到達市區醫院。據了解，這是兩家航空公司與神木市醫院合作的公益項目，自今年9月起已啟用直升機完成了9次免費院前急救。



11月7日，受到降雪影響，陝西神木兩名村民受傷急需手術，情況危急。其中一名是神木市萬鎮鎮59歲村民，因道路結冰不慎摔倒，造成頸部腹部大面積開放性外傷。另一名大柳塔鎮66歲女子盆骨粉碎性骨折，救援途中處於昏迷狀態。

根據「白鹿視頻」，陝西雷盾航空服務總經理張青寶提到，車程沒有來回5小時的話可能到不了神木市。透過直升機救援，第一例出發到抵達約26分鐘，第二例25分鐘。他指出，這是神木市直升機救援從9月1日開始的第9例院前急救，「開展這項活動的時候就是跟醫院合作的公益項目」。

同樣與神木市醫院合作的還有雷盾航空，其醫療急救負責人賀宇則表示，地方醫院醫療條件有限，因大雪封路，救護車無法到達，神木市醫院為患者開闢綠色通道，通過直升機轉運兩名患者。「正常往返3小時30分的車程，我們往返大約只耗時45分鐘」，將患者送往神木市醫院，確保患者在第一時間得到了救治。

中國的直升機救援發展

《人民日報》此前曾報道，2019年3月至2020年3月的資料，中國航空醫療救護傷病員1085人。中國每百萬人擁有醫療救援直升機不到0.01架，不能滿足百姓救援需求。國務院應急管理專家組組長閃淳昌等專家曾呼籲，建立完善的常態化航空醫療救援體系，「讓救援直升機在我國飛起來」。

此外，在新冠肺炎疫情期間，中國航空運輸協會通用航空分會總幹事孫衛國曾提到，去年從1月20日到5月18日，全國141家通用航空企業使用1,002架航空器執了378次疫情防控任務，運送各類藥品和物資90餘噸。透過航空開闢了「急救新通道」，過去空中「急救通道」在2008年汶川大地震曾大大發揮功能，該年被稱為中國的「直升機救援發展元年」。

孫衛國指出，中國航空應急救援體系建設取得一定進步，航空應急救援能力得到快速提升，基本形成了『以國家力量為主、民間力量為補充、國家救援與企業救援相結合的模式」，在重大突發事件中發揮的作用日益突顯。截至2020年8月31日，中國獲得通用航空經營許可證的通航企業502家，全行業通用航空器在冊數量為2745架。