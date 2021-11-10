內地首個柔性直流海上風電機組併網發電　每年將省74萬噸燃煤

11月8日，三峽集團江蘇如東海上風電項目首台機組正式向江蘇電網送電，標誌着中國首個柔性直流海上風電項目首批機組成功併網。



據微信公眾號「中國三峽能源」11月9日消息，三峽如東項目位於江蘇省如東縣黃沙洋海域，是亞洲首個採用柔性直流輸電技術的海上風電項目，所發電能通過柔性直流輸電工程輸送至電網。該工程主要由兩座海上升壓站、一座海上換流站、一回直流海纜、一座陸上換流站組成。

如東柔直工程海上換流站由三峽集團聯合產業鏈相關單位組織科研攻關，完成首台套建設任務，是目前世界容量最大、電壓等級最高的海上換流站，平面面積近乎一個標準足球場，高度約等於15層居民樓。負責彙集輸出三峽如東H6、H10項目（共80萬千瓦）以及中廣核如東H8項目（30萬千瓦）總計110萬千瓦容量生產的電能，可有效解決海上風電場大容量、遠距離輸電問題。

直流海纜是輸送電能的「動脈」。如東柔直工程採用的±400千伏直流電纜，共分為兩極，每極包括99千米海纜和9千米陸纜，是目前國內電壓等級最高、輸送距離最長的柔性直流輸電電纜。三峽集團支持電纜製造單位率先研發成功±400千伏柔性直流海纜系統，突破了低交聯體系軟接頭等技術瓶頸。

報道稱，三峽如東項目將在今年12月整體投運，屆時年上網電量將達24億千瓦時，可滿足約100萬户家庭年用電量，與同等規模的燃煤電廠相比，每年可節約標準燃煤約74萬噸、減排二氧化碳約183萬噸，為優化當地能源結構和今冬明春的電力保供再添動能，有效助力「碳達峰、碳中和」目標的實現。