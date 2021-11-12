六中全會．直播｜第三份歷史決議較大篇幅總結中共十八大以來成果

11月8日至11日，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）在北京舉行。

中共中央今日（12日）上午10時舉行新聞發布會，介紹六中全會精神。香港01全程直播。



新華社記者：全會公報指出，習近平新時代中國特色社會主義思想實現了馬克思主義中國化新的飛躍，請問如何理解這個新的飛躍？謝謝。

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉：

大家都知道，中國共產黨是高度重視理論指導的政黨。對習近平新時代中國特色社會主義思想的概括和闡述，是全會《決議》的一個突出亮點，也是一個重大貢獻。你可能注意到了，全會公報有這樣一段話：「習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。」我覺得這段話科學闡明了習近平新時代中國特色社會主義思想的理論內涵和重大意義，標明了它在馬克思主義發展史、中華文化發展史上的重要地位。我覺得，可以從三個方面來理解。

第一，這一思想深刻回答了新時代的重大時代課題。黨的十八大以來，習近平總書記對關系新時代黨和國家事業發展的一系列重大理論和實踐問題進行了深邃思考和科學判斷，深刻總結並充分運用建黨百年的歷史經驗，從新的實際出發，系統回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義，建設甚麼樣的社會主義現代化強國、怎樣建設社會主義現代化強國，建設甚麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨等重大的時代課題，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。這一思想對馬克思主義哲學、政治經濟學、科學社會主義各個領域都提出了許多標志性、引領性的新觀點，實現了對中國特色社會主義建設規律認識的新躍升，指明了中國式現代化道路的新圖景，開辟了管黨治黨、興黨強黨的新境界。

第二，這一思想提出了一系列原創性的治國理政新理念新思想新戰略。《決議》在黨的十九大報告「八個明確」的基礎上，用「十個明確」對習近平新時代中國特色社會主義思想的核心內容作了進一步概括。《決議》還從13個方面分領域總結了新時代黨和國家事業取得的成就，並重點概括了其中的原創性的理念和思想。比如，在堅持中國特色社會主義方面，提出中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，作出了新時代我國社會主要矛盾變化的科學判斷，強調堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化。再比如，在全面建設社會主義現代化國家方面，提出分兩步走全面建成社會主義現代化強國的戰略安排，強調我國現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。還比如，在全面從嚴治黨方面，提出辦好中國的事情，關鍵在黨，關鍵在黨要管黨、全面從嚴治黨，強調以黨的政治建設為統領，落實管黨治黨政治責任，深入推進反腐敗鬥爭，以偉大自我革命引領偉大社會革命。這些戰略思想和創新理念，以全新視野深化了對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，是馬克思主義中國化的最新成果。

第三，這一思想是中華文化和中國精神的時代精華。習近平新時代中國特色社會主義思想，深深植根於中華文化的沃土之中，深刻汲取博大精深的中華優秀傳統文化所蘊含的豐富哲學思想、人文精神、道德理念，是對中華優秀傳統文化進行創造性轉化、創新性發展的典範。這一思想深刻反映中華民族自古以來的夢想和追求，特別是實現中華民族偉大復興這一近代以來最偉大的夢想，凝結著中國人民的偉大創造精神、偉大奮鬥精神、偉大團結精神、偉大夢想精神，具有強大的歷史穿透力、文化感染力和精神感召力，有效激活了中華優秀傳統文化的生命力，使馬克思主義在中國大地煥發出新的勃勃生機。

所以，總體來講，習近平新時代中國特色社會主義思想，是把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合的重大理論成果，是黨的十八大以來歷史性成就和歷史性變革的重要理論結晶，實現了馬克思主義中國化的歷史性飛躍和創造性升華。謝謝！

中央廣播電視總台央視記者：全會公報指出，確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。怎樣理解這個決定性意義？謝謝。

中央政策研究室主任江金權：

很高興回答你提出的這個問題。確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義，這具有充分的實踐依據，那就是：黨的十八大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本在於有以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，有習近平新時代中國特色社會主義思想指引航向。兩個確立，符合全黨全軍全國人民的共同願望。同時，具有充分的理論依據，那就是：堅強的領導核心和科學的理論指導，是關乎黨和國家前途命運、黨和人民事業成敗的根本性問題。

一個國家、一個政黨，領導核心至關重要。鄧小平同志當年就曾深刻指出：「任何一個領導集體都要有一個核心，沒有核心的領導是靠不住的。」在我們這樣一個有著9500多萬黨員的大黨、有著56個民族和14億人口的大國，如果黨中央沒有核心、全黨沒有核心，那是不可想像的，是很容易搞散的，是甚麼事情也辦不成的。黨中央有核心、全黨有核心，黨才有力量。黨的十八大以來，習近平總書記以深厚人民情懷、卓越政治智慧、強烈使命擔當，帶領全黨全國人民發揚偉大的歷史主動精神，開創中國特色社會主義新時代，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，在中華大地全面建成小康社會，成為眾望所歸、當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥。確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，是時代呼喚、歷史選擇、民心所向。堅定擁護和維護習近平總書記的核心地位，全黨就有定盤星，全國人民就有主心骨，中華「復興」號巨輪就有掌舵者，面對驚濤駭浪我們就能夠做到「任憑風浪起、穩坐釣魚船」。

擁有科學理論的政黨，才擁有真理的力量；科學理論指導的事業，才擁有光明前途。一百年來，我們黨之所以能夠完成其他政治力量不可能完成的艱巨任務，在同各種政治力量和困難挑戰的較量中取得一次又一次勝利，根本在於堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，不斷推進理論創新，並善於用新的理論指導新的實踐。黨的十八大以來，習近平總書記洞察時代風雲、把握時代脈搏、引領時代潮流，以非凡理論勇氣提出一系列原創性戰略思想和創新理念，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。這一重要思想，是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，為推進民族復興偉業提供了科學行動指南。確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，我們黨就能在中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局深度演進互動的複雜條件下，堅持正確前進方向，乘風破浪不迷航；就能始終把握發展規律，運用科學世界觀和方法論謀劃事業發展、應對風險挑戰，帶領全國各族人民不斷開辟中華民族偉大復興的光明前景。謝謝。

（香港01直播截圖）

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉：

各位記者朋友，非常高興向大家介紹中共十九屆六中全會的有關情況。

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議，於2021年11月8日至11日在北京舉行，會期4天。會議由中央政治局主持，中共中央總書記習近平作了重要講話。會議聽取和討論了習近平總書記受中央政治局委托作的工作報告，審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，審議通過了《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》。習近平總書記就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。會議圓滿完成了各項議程。

全會充分肯定黨的十九屆五中全會以來中央政治局的工作。一致認為，面對嚴峻形勢和複雜任務，以習近平同志為核心的黨中央，統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，順應時代大勢，把握戰略主動，成功辦好一件件大事要事喜事，堅決戰勝前進道路上一個個風險挑戰，推動黨和人民事業取得驕人成績，黨心軍心民心空前凝聚。實踐證明，黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共的同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。大家表示，有以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，有全黨全軍全國各族人民團結一致，任何艱難險阻都阻擋不了中國人民的前進步伐，任何風險挑戰都阻擋不了中華民族偉大復興的歷史進程。

全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。在建黨百年之際，黨中央召開六中全會，全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是鄭重的歷史性、戰略性決策，體現了我們黨重視和善於運用歷史規律的高度政治自覺，體現了我們黨牢記初心使命、繼往開來的自信和擔當。大家知道，在我們黨的百年歷程中，1945年黨的六屆七中全會制定了《關於若干歷史問題的決議》，1981年黨的十一屆六中全會制定了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。兩個歷史決議產生的歷史條件、時代背景、所要解決的問題有所不同，但都是在重大歷史關頭作出的，都對推動黨和人民事業發展起到了重要作用。現在，距離第一個歷史決議制定已經過去76年，距離第二個歷史決議制定也過去了40年。40年來，黨和國家事業大大向前發展了，黨的理論和實踐也大大向前發展了。站在新的歷史起點上，回顧過去、展望未來，對黨的百年奮鬥歷程特別是改革開放40多年的奮鬥歷程進行全面系統的總結，既有客觀需要，也具備主觀條件。

全會通過的《決議》共七個部分，在內容擺布上有兩個特點：第一個特點是，與前兩個歷史決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，這次主要總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗。從建黨到改革開放之初，黨的歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議基本都解決了，其基本論述和結論至今仍然是適用的。改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問題，但總體上黨和國家事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的。《決議》把著力點放在總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志。二是重點總結新時代黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革和積累的新鮮經驗。第二個特點是，黨的十一屆三中全會召開二十周年、三十周年、四十周年也都作過了系統總結。基於此，這次《決議》突出中國特色社會主義新時代這個重點，用較大篇幅總結黨的十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標志性成果。這有利於引導全黨全國各族人民進一步堅定信心、聚焦我們正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代。

全會還作出了一個重要決定，就是決定中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年下半年在北京召開。黨的二十大是在我們黨開啟全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標邁進新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。全會號召，黨的各級組織和全體共產黨員更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，攻堅克難、開拓奮進，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢，作出新的更大貢獻，以優異成績迎接黨的二十大召開。

總之，黨的十九屆六中全會是在重要歷史關頭召開的一次具有重大歷史意義的會議。全會審議通過的《決議》通篇融彙了百年來中國共產黨踐行為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命所進行的奮鬥、犧牲和創造，深刻揭示了「過去我們為什麼能夠成功、未來我們怎樣才能繼續成功」。所以，我們相信這次全會必將對推動全黨統一思想、統一意志、統一行動，團結帶領全國各族人民以史為鑒、開創未來，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義產生重大而深遠的影響。

我先介紹這些，謝謝！

據介紹，新聞發布會由中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟主持，並由中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉、中央政策研究室主任江金權、中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀、中央黨史和文獻研究院院長曲青山介紹中共十九屆六中全會精神，並答記者問。

六中全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。（新華社）

官方傳媒新華社在周四（11日）下午已發布六中全會的公報，指出會議審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，同時亦審議通過《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》，決定中國共產黨第二十次全國代表大會將於2022年下半年在北京召開。

據此前報道，六中全會指出在中國共產黨的長期奮鬥歷程中，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民推動革命、建設、改革取得了重大成就、積累了寶貴經驗。中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民取得新的重大成就、積累了新的寶貴經驗，彰顯了中國特色社會主義的強大生機活力，黨心軍心民心空前凝聚振奮，中國國際地位日益鞏固，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。

報道又稱，《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》已在中共黨內外一定範圍內徵求意見，習近平亦有主持召開黨外人士座談會，當面聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見。