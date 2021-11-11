台軍報告書揭解放軍六大對台作戰能力　更企圖「不戰奪台」

兩岸關係持續升温，台軍發布重磅報告書稱，解放軍具備六大對台作戰能力，引發外界關注。



11月9日，台灣軍方公布了兩年一度的「國防報告書」，這是台軍第16次出版該報告。和上次相比，2021年度的防務版本新增名為「灰色地帶威脅」一節，指責大陸方面對台灣使用「對台侵擾手段」、「網絡戰威脅」、「認知戰危害」等非軍事手段。

兩岸關係升温，解放軍近期演練登陸作戰畫面（請點擊瀏覽大圖）：

+ 5

報告提到，解放軍持續強化對台軍事整備及威脅，現階段解放軍對台作戰能力共計六項，包括：

一、情報監偵能力：藉高解析度光學及雷達偵照能力偵察衛星，及在台海周邊海域常態部署情報船、電子偵察船，不定期派遣偵察機、無人機實施偵巡等方式強化情報監偵力度，透過陸、海、空及空天等多種手段，擴大態勢感知範圍與頻次，掌握台軍軍事動態及戰場情報經營。

二、聯合封鎖能力：加強海、空軍制空、制海及對陸打擊戰力，並加速火箭軍新型導彈部署，提升精準打擊及戰略制壓能力。解放軍營已具備對台軍重要港口、機場及對外航道實施聯合局部封鎖，截斷海、空交通路線能力，影響軍備後勤資源整補與作戰持續力。

三、聯合火力打擊：各式彈道導彈、巡航導彈及空射攻陸導彈射程均可涵蓋台灣全島，協同海、空軍戰力，可攻擊台軍政、經、軍等重要目標，減損台軍軍作戰持續力及支援後續作戰之遂行。

四、聯合登陸作戰：強化陸軍兩棲合成旅、空突旅及海軍陸戰隊聯合登陸作戰訓練，及建構海空戰略投送能量，在取得制空、制海及制電磁權優勢後，以正規兩棲艦船搭配軍管民船方式，聯合登陸作戰。

五、應對外軍干預：部署中、長程對地、反艦彈道導彈及巡航導彈，並利用海、空軍航艦及轟炸機常態化赴西太平洋從事跨島鏈海空聯訓，對印太周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。

六、戰略支援能力：透過「軍民融合」發展空天作戰平台，加速偵察、導航、通信等各型衛星部署，以強化戰場訊息優勢，並藉由「北斗」全球定位導航及指管數據鏈路系統建置，協助各軍兵種遂行訊息攻防、遠程預警、遠海作戰、導彈精準突擊及防空反導等能力。

台軍漢光37號實兵實彈演練（請點擊瀏覽大圖）：

+ 36

為了應對解放軍的發展，台軍提出未來發展的「六大方向」，包括發展遠程打擊、制空、制海和網絡與電子戰能力等。其中，台軍首次證實要引進AGM-154C等遠程打擊武器。

此外，台軍還在報告書中表示，台軍從2021年開始重視並強化後備部隊，希望能彌補第一線部隊的不足，增加防禦密度，以分擔防務的壓力。

報告書還指出，近年大陸頻繁對台灣操作灰色地帶威脅之態樣多元，可分為軍事與非軍事手段。台軍宣稱，這類手段往往具非戰非和的模糊性，且未達戰爭門檻，以切香腸戰術漸進式的升高威脅，運用政軍實力形塑有利態勢，不僅消耗台灣戰力，也動搖民心士氣，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成其「不戰奪台」的目標。