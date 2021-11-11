趙薇消失2個月「行蹤成謎」　昨夜突然現身出這貼文　網傳已解禁

內地女星趙薇前段時間被點名為劣跡藝人，不只微博上的粉絲超話被關閉，就連作品也遭到除名，就像是人間蒸發一樣，變相從演藝圈中「被消失」。不過經過兩個月的銷聲匿跡，在今年的雙11活動中，以她為主的紅酒品牌廣告意外還能出現在購物平台上，和其他劣跡藝人相比，待遇明顯不同，網友紛紛猜測是否事情出現轉機。



趙薇自從傳出被列入劣跡藝人名單後，外界對她的處境一無所知，曾經有傳聞指出，她已經秘密逃往法國酒莊，不過此說法後來被推翻，她和丈夫應該還留在中國境內。

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然而行蹤成謎的趙薇，在雙11購物節這天，自家酒莊品牌卻以她的照片作為宣傳照，並放上電商平台做商品推廣，這也成了近2個月來，她唯一的一次「露面」。

雖然不是真人現身，但能用她的照片做宣傳，不少人猜測或許她的處境沒那麼糟，但也有網友反對污點藝人回歸娛樂圈，對她未來發展依舊不看好。

趙薇在雙11活動上，驚喜「現身」。（微博截圖）

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