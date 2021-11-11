長津湖｜本月19日北美上映　網民揚言：要讓外國觀眾了解那段歷史

由陳凱歌、徐克及林超賢共同執導的《長津湖》以「抗美援朝」為背景，在內地上映43天大收逾56億元（人民幣．下同）票房。而該電影即將在11月19日在美國、加拿大上映，12月2日在澳洲上映。消息一出隨即引起內地網民熱議，有人直言要讓更多外國觀眾了解那段歷史。



截至今日（11日）下午，《長津湖》票房已達56億1200萬元，觀影人次超過1億，其已成2021年全球票房冠軍，並暫列中國影史票房榜第二名，距離《戰狼2》尚差8000多萬元。

而該片在北美、澳洲定檔後，不少內地網民表現得十分期待，當中有人認為這才是文化輸出，希望讓各地的華人，還有更多外國觀眾都能了解那段歷史。

部分內地網民意見：

好的作品會走的更遠

美國人看了會是什麼心情？

日本人看八佰；美國人看長津湖。這是給他們上課啊

讓他們看看，任何時代，我們的精神都不會褪色

不要配音，讓他們看字幕

也不是專門給他們看的，還有好多海外僑胞們也會去看吧

美國自己早就拍過長津湖紀錄片了，只是不知道美國民眾有多少人看過



據悉，《長津湖》今日已在香港、澳門和新加坡上映，除了將在美國、加拿大、澳洲上映外，英國、愛爾蘭、馬來西亞等國也已確認引進該片。

值得一提的是，保持中國影史票房總冠軍紀錄（56.94億元人民幣）的《戰狼2》，當年亦曾在北美、澳洲、新加坡、馬來西亞、英國等國家的一些影院上映，不過相比國內票房，其海外票房則明顯遜色。該片的全球票房總計為8.7億美元（現折合約67.8億港元）。