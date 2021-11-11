六中全會｜公報全文發布　習再強調根本性問題上不犯顛覆性錯誤

中共十九屆六中全會今日（11日）閉幕，官方發布公報全文。中共總書記習近平再次強調，決不在根本性問題上出現顛覆性錯誤，引發關注。



據官媒新華社報道，全會於2021年11月8日至11日在北京舉行。全會審議通過了「第三份歷史決議」，並決定於2022年下半年召開二十大。

公報指出，總結中共的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是在建黨百年曆史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要；是增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，做到堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要；是推進黨的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永葆黨的生機活力、團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。

公報提出，一百年來，中國共產黨領導人民進行偉大奮鬥，積累了寶貴的歷史經驗，這就是：「堅持黨的領導，堅持人民至上，堅持理論創新，堅持獨立自主，堅持中國道路，堅持胸懷天下，堅持開拓創新，堅持敢於鬥爭，堅持統一戰線，堅持自我革命。以上十個方面，是經過長期實踐積累的寶貴經驗，是黨和人民共同創造的精神財富，必須倍加珍惜、長期堅持，並在新時代實踐中不斷豐富和發展。」

公報還提出，過去一百年，中國共產黨向人民、向歷史交出了一份優異的答卷。現在，中共團結帶領中國人民又踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。全黨要牢記中國共產黨是什麼、要幹什麼這個根本問題，把握歷史發展大勢，堅定理想信念，牢記初心使命，始終謙虛謹慎、不驕不躁、艱苦奮鬥，不為任何風險所懼，不為任何干擾所惑，決不在根本性問題上出現顛覆性錯誤，以咬定青山不放鬆的執着奮力實現既定目標，以行百里者半九十的清醒不懈推進中華民族偉大復興。

習近平再強調根本性問題上不犯顛覆性錯誤。（視覺中國）

習近平曾在2013年10月亞太經合組織工商領導人峰會上首次提出，中國是一個大國，決不能在根本性問題上出現顛覆性錯誤，一旦出現就無法挽回、無法彌補。這番話在當時引起了不少解讀。

當時有學者解讀稱，改革是一場深刻的革命，涉及重大利益關係調整，涉及各方面體制機制完善。中國改革已進入攻堅期和深水區。當前改革需要解決的問題格外艱鉅，都是難啃的硬骨頭，這個時候必須一鼓作氣。瞻前顧後，畏葸不前，信心動搖，甚至放棄改革，中國改革開放35年取得的進展將可能前功盡棄。所以，當前中國的「根本性問題」說到底就是堅持全面深化改革的問題。因為「最根本的是，改革開放符合黨心民心，順應時代潮流」，也只有改革開放才能發展中國、發展社會主義、發展馬克思主義，「停頓和倒退沒有出路」。

而在2018年，中國改革開放40年紀念日上，習近平又一次強調，中國是一個大國，不能出現顛覆性錯誤。同時他還強調，中國永遠不會稱霸。