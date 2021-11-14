北京冬奧｜菜單公布！678道中西菜品「北京烤鴨、餃子」添年味

11月13日，「冬奧來了」特別節目《冬奧食堂》公布北京2022年冬奧會運動員菜單，一共有678道來自世界各地的特色菜品，每天都提供200道菜餚在北京、延慶、張家口三個冬奧村，中餐與西餐的比例為三比七。



此外，北京奧運賽事進行時適逢春節，為讓來自世界各地的選手能體會到屬於中國的「年味」。在菜餚上，也特別提供「北京烤鴨」、「餃子」等，讓選手都能感受到屬於中國的年味。



奧林匹克冬季奧運會將於明年2月4日在北京開幕，日前在中央廣播電視台《冬奧食堂》節目公布了運動員菜單，一共有來自世界各地的678道特色菜品，供各國運動員食用。

餐飲服務方面，會達到在北京、延慶、張家口三個冬奧村的服務標準、時間和內容統一。冬奧村預計會設置世界餐台、亞洲餐台、中餐餐台、明檔、清真餐台、披薩與義大利面餐台、沙拉台和調味品台、鮮果台、麵包和甜品台等12種餐台，每天約200道供各國運動員食用，以每8天為一個週期進行輪換。

而為照顧不同口味、不同宗教的特定飲食需求，每餐都有一系列素食和清真菜式，也提供猶太潔食服務。《冬奧食堂》記者介紹，也會特別選用來自世界各國的食材進行料理。比如說米就有許多種類，包括中東小米、椰米、糯米以及壽司米。也為朝鮮和韓國的運動員提供韓國泡菜。

此外，由於冬奧會舉辦時恰逢中國傳統春節，菜單也會圍繞「中國年味」展開，例如加入北京烤鴨和中國北方人過節必吃的餃子，目前規劃的菜單中餐和西餐的比例為3∶7。並會提供來自中國各地的菜餚，如川菜、粵菜、魯菜、湘菜等。

此外，因為防疫需求，也透過智慧化餐飲服務包括智慧保溫取餐櫃，讓人員能夠分流就餐；智慧引導機器人，提供諮詢、引導服務；此外，餐廳每層設有空間除菌儀，人機分離，減少人員接觸。

北京冬奧會運動員菜單（僅公布部分）：

中餐餐台：

湯類：黃瓜蛋花湯，西湖牛肉羹，冬瓜海米湯，玉米排骨湯，菌湯，酸辣湯，番茄蛋花湯，雞茸粟米羹。

熱主菜：滑蛋蝦仁，荔枝雞片， XO醬炒牛肉，青椒炒牛肉，木須肉，糖醋巴沙魚塊，西芹炒牛肉，醬爆雞丁，照燒牛肉，炒抱子甘藍，清炒小白菜，扒蘆筍，上湯娃娃菜，清炒萵筍，清炒廣東菜心，清炒薺菜，白灼芥蘭。

蛋類：煮雞蛋（帶殼）

主食：玉米發糕，鮮奶饅頭，蒸豆沙包，叉燒包，奶黃包，素三鮮煎餃，素包子，小籠包，小米粥，白米粥，榨菜，肉鬆，鹹菜絲，八寶鹹菜，黃瓜醬菜，腐乳

亞洲餐台：

湯類：日式大醬湯（紫菜，小蔥，木魚花）

蛋類：西式炒蛋

主食：蔬菜炒烏冬面，白米飯（壽司米），日式薑片，日式薑片，青芥末

熱主菜：日式照燒雞排，日式炸豬排，韓式泡菜炒五花肉，日式肥牛，日式咖喱海鮮，韓式烤肉，日式咖喱雞，韓式辣醬炒墨魚仔

蔬菜：清炒芥蘭

醬菜：黃瓜醬菜，韓式泡菜

明檔（自助餐）：

鬆餅：各式鬆餅

蛋類：菠菜蛋白蛋捲，原味煎蛋捲，火腿蛋捲，芝士煎蛋捲，番茄煎蛋捲，蘑菇煎蛋捲

披薩：瑪格麗特披薩，煙熏雞肉披薩，義大利辣香腸披薩，玉米火腿披薩，培根洋蔥披薩，蘑菇披薩，牛肉披薩，大蝦披薩，薩拉米披薩

義大利面：意式螺絲麵，意式斜管麵，意式蝴蝶麵，意式直管麵，無麩質義大利麵

醬汁：牛肉醬，番茄醬汁，乾酪粉，青醬