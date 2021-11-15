六中全會｜東部戰區政委何平《新聞聯播》喊話：堅決遏制台獨行徑

中共十九屆六中全會閉幕後，多位中央委員在《新聞聯播》中解讀了六中全會精神。其中，東部戰區政委在節目中向「台獨」喊話，引發關注。



11月11日，中共總書記習近平在六中全會上發表《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。這份決議在對台部分其實並沒有太突出的內容，其中包括堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

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儘管簡短，對於具有定調中共百年的決議而言，不可能沒有對台灣問題的闡述及定調。

在11月12日的《新聞聯播》中，東部戰區政委何平提到了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》的相關內容，強調要堅決遏制台獨行徑，有效應對來自海上方向的任何挑釁。東部戰區下轄領導和指揮江蘇、浙江、安徽、福建、江西五省和上海市的所屬武裝力量。

在接受採訪時，何平表示：「《決議》明確提出，要強化人民軍隊塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的戰略功能。我們要按照黨確定的國防和軍隊現代化新三步走戰略部署強力推進落實，加快提升打贏現代戰爭能力，堅決維護國家的主權、安全和發展利益，堅決遏制『台獨』行徑，有效應對來自海上方向的任何挑釁。」

11月9日，多名美國國會參眾議員搭乘美軍機訪台。東部戰區當晚發布消息，表示中國人民解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

東部戰區新聞發言人施毅表示，台灣是中國領土一部分，戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和台獨分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。