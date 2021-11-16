中共第三份歷史決議全文公布　揭改革開放後的嚴重問題和考驗

11月16日，官媒新華社刊發《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文，該決議提到中共在改革開放後面臨的一系列嚴重問題和考驗。



決議寫道：「改革開放以後，黨和國家事業取得重大成就，為新時代發展中國特色社會主義事業奠定了堅實基礎、創造了有利條件。同時，黨清醒認識到，外部環境變化帶來許多新的風險挑戰，國內改革發展穩定面臨不少長期沒有解決的深層次矛盾和問題以及新出現的一些矛盾和問題，管黨治黨一度寬鬆軟帶來黨內消極腐敗現象蔓延、政治生態出現嚴重問題，黨群幹群關係受到損害，黨的創造力、凝聚力、戰鬥力受到削弱，黨治國理政面臨重大考驗。」

這些問題和考驗分別表現為：

（一）黨的全面領導上，黨內存在不少對堅持黨的領導認識模糊、行動乏力問題，存在不少落實黨的領導弱化、虛化、淡化、邊緣化問題，特別是對黨中央重大決策部署執行不力，有的搞上有政策、下有對策，甚至口是心非、擅自行事。

（二）從嚴治黨上，由於一度出現管黨不力、治黨不嚴問題，有些黨員、幹部政治信仰出現嚴重危機，一些地方和部門選人用人風氣不正，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風盛行，特權思想和特權現象較為普遍存在。特別是搞任人唯親、排斥異己的有之，搞團團夥夥、拉幫結派的有之，搞匿名誣告、製造謠言的有之，搞收買人心、拉動選票的有之，搞封官許願、彈冠相慶的有之，搞自行其是、陽奉陰違的有之，搞尾大不掉、妄議中央的也有之，政治問題和經濟問題相互交織，貪腐程度觸目驚心。這「七個有之」問題嚴重影響黨的形象和威信，嚴重損害黨群幹群關係，引起廣大黨員、幹部、群眾強烈不滿和義憤。

（三）在經濟建設上，由於一些地方和部門存在片面追求速度規模、發展方式粗放等問題，加上國際金融危機後世界經濟持續低迷影響，經濟結構性體制性矛盾不斷積累，發展不平衡、不協調、不可持續問題十分突出。

（四）在全面深化改革開放上，隨着實踐發展，一些深層次體制機制問題和利益固化的藩籬日益顯現，改革進入攻堅期和深水區。

（五）在政治建設上，（中共）從國內外政治發展成敗得失中深刻認識到，堅定中國特色社會主義制度自信首先要堅定對中國特色社會主義政治制度的自信，建設社會主義民主政治，發展社會主義政治文明，必須使中國特色社會主義政治制度深深紮根於中國社會土壤，照抄照搬他國政治制度行不通，甚至會把國家前途命運葬送掉。……必須警惕和防範西方所謂「憲政」、多黨輪流執政、「三權鼎立」等政治思潮的侵蝕影響。

（六）在全面依法治國上，有法不依、執法不嚴、司法不公、違法不究等問題嚴重存在，司法腐敗時有發生，一些執法司法人員徇私枉法，甚至充當犯罪分子的保護傘，嚴重損害法治權威，嚴重影響社會公平正義。

（七）在文化建設上，拜金主義、享樂主義、極端個人主義和歷史虛無主義等錯誤思潮不時出現，網絡輿論亂象叢生，一些領導幹部政治立場模糊、缺乏鬥爭精神，嚴重影響人們思想和社會輿論環境。

（八）在社會建設上，隨着時代發展和社會進步，人民對美好生活的嚮往更加強烈，對民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面的要求日益增長。

（九）在生態文明建設上，生態文明建設仍然是一個明顯短板，資源環境約束趨緊、生態系統退化等問題越來越突出，特別是各類環境污染、生態破壞呈高發態勢，成為國土之傷、民生之痛。如果不抓緊扭轉生態環境惡化趨勢，必將付出極其沉重的代價。

（十）在國防和軍隊建設上，強國必須強軍、軍強才能國安，必須建設同中國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大人民軍隊。

（十一）在維護國家安全上，進入新時代，中國面臨更為嚴峻的國家安全形勢，外部壓力前所未有，傳統安全威脅和非傳統安全威脅相互交織，「黑天鵝」、「灰犀牛」事件時有發生。同形勢任務要求相比，中國維護國家安全能力不足，應對各種重大風險能力不強，維護國家安全的統籌協調機制不健全。

（十二）在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，香港、澳門回歸祖國後，重新納入國家治理體系，走上了同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功。同時，一個時期，受各種內外複雜因素影響，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。……二〇一六年以來，台灣當局加緊進行「台獨」分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。中央堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。

（十三）在外交工作上，進入新時代，國際力量對比深刻調整，單邊主義、保護主義、霸權主義、強權政治對世界和平與發展威脅上升，逆全球化思潮上升，世界進入動盪變革期。