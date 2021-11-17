傳張展在獄中健康堪憂　德國向中國外交部提出交涉要求放人

曾在武漢記錄新冠肺炎疫情、因尋釁滋事罪被判監4年的公民記者張展，近期被傳在獄中身體狀況堪憂，德國政府日前通過外交渠道呼籲中國釋放張展。



德國之聲中文網11月16日報道，德國外交部向德國媒體證實，德駐中國大使館已向中國外交部提出交涉，要求立即釋放張展。

今年10月底時，張展哥哥張舉在Twitter發文說，「張展身高177公分，目前體重不足40公斤。她那麼倔強。我覺得她可能活不了太久了。在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子」。

此前，辯護律師稱張展遭到「灌食」（點擊大圖瀏覽）：

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2020年2月初，張展前往當時是新冠疫情「震中」的武漢，在社交媒體上發布多段影片以及大片文字，記錄醫院等現場情況，並多次批評官方的抗疫舉措。

而在武漢疫情於2020年3月後逐漸得到緩解時，張展仍在街頭採訪居民對封閉式管理的看法以及其他不滿意見。2020年5月，張展據報因涉嫌尋釁滋事罪被捕。2020年12月28日，張展在上海浦東新區法院被判尋釁滋事罪成，獲刑4年。

判決書顯示，「張展通過Youtube、Twitter等網絡媒體向境外傳播大量虛假訊息，並接受『自由亞洲電台』、『大紀元』等多家反華媒體的採訪，惡意炒作武漢疫情，影響惡劣。」

張展出生於1983年9月2日，為陝西咸陽人，畢業於西南財經大學，是金融學專業碩士，2010年在上海從事律師工作，但後來因為參與維權活動，被註銷律師執業證。此前，她因聲援香港反修例運動而遭到拘捕。