傳張展在獄中健康堪憂　德國向中國外交部提出交涉要求放人

撰文：李亭
出版：更新：

曾在武漢記錄新冠肺炎疫情、因尋釁滋事罪被判監4年的公民記者張展，近期被傳在獄中身體狀況堪憂，德國政府日前通過外交渠道呼籲中國釋放張展。

德國之聲中文網11月16日報道，德國外交部向德國媒體證實，德駐中國大使館已向中國外交部提出交涉，要求立即釋放張展。

今年10月底時，張展哥哥張舉在Twitter發文說，「張展身高177公分，目前體重不足40公斤。她那麼倔強。我覺得她可能活不了太久了。在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子」。

此前，辯護律師稱張展遭到「灌食」（點擊大圖瀏覽）：

+5

2020年2月初，張展前往當時是新冠疫情「震中」的武漢，在社交媒體上發布多段影片以及大片文字，記錄醫院等現場情況，並多次批評官方的抗疫舉措。

而在武漢疫情於2020年3月後逐漸得到緩解時，張展仍在街頭採訪居民對封閉式管理的看法以及其他不滿意見。2020年5月，張展據報因涉嫌尋釁滋事罪被捕。2020年12月28日，張展在上海浦東新區法院被判尋釁滋事罪成，獲刑4年。

判決書顯示，「張展通過Youtube、Twitter等網絡媒體向境外傳播大量虛假訊息，並接受『自由亞洲電台』、『大紀元』等多家反華媒體的採訪，惡意炒作武漢疫情，影響惡劣。」

張展出生於1983年9月2日，為陝西咸陽人，畢業於西南財經大學，是金融學專業碩士，2010年在上海從事律師工作，但後來因為參與維權活動，被註銷律師執業證。此前，她因聲援香港反修例運動而遭到拘捕。

新冠肺炎｜武漢疫情記者張展獄中絕食暴瘦送醫　堅稱自己無罪採訪武漢涉尋釁滋事被判刑　公民記者張展獄中再獲美人權組織頒獎中國獨立記者張展獲言論自由獎　報道武漢疫情涉尋釁滋事罪被判刑
言論自由
新聞自由
網絡自由